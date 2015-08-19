Акционеры Бинбанка заключили соглашение о приобретении 100-процентной доли в уставном капитале лизинговой компании CARCADE (ООО «Каркаде») у польской финансовой группы Getin Holding. Ранее о возможной сделке писала со ссылкой на свои источники газета «Коммерсант», а в среду официальное сообщение размещено на сайте Бинбанка.

В кредитной организации уточняют, что покупку лизинговой компании еще должна одобрить Федеральная антимонопольная служба, а завершение сделки ожидается в конце сентября — начале октября этого года. Стоимость сделки на момент ее закрытия не превысит 3 млрд рублей в долларовом эквиваленте по курсу ЦБ РФ.

CARCADE входит в число крупнейших российских лизинговых компаний, работает на рынке более 18 лет, отмечают будущие собственники. Компания специализируется на лизинге автотранспорта для малого и среднего бизнеса (лизинг легковых автомобилей, легкого коммерческого транспорта, грузовых автомобилей и специализированной техники). На 30 июня 2015 года активы компании составляли порядка 20,2 млрд рублей, капитал — около 3,1 млрд.

Также в Бинбанке отмечают, что компания располагает одной из самых развитых региональных сетей среди российских лизинговых операторов, включающей 75 представительств в 55 городах России.

«Развитие лизинга автотранспортных средств — одно из наиболее перспективных направлений в области обслуживания малого и среднего бизнеса. Приобретение крупного игрока в этой сфере позволит группе Бинбанка расширить перечень услуг для предпринимателей, диверсифицировать бизнес, увеличить клиентскую базу. При этом клиенты лизинговой компании получат возможность использовать все преимущества сотрудничества с крупной банковской группой, обладающей высокой надежностью и широким перечнем финансовых услуг», — комментирует новую сделку на рынке лизинга основной акционер Бинбанка Микаил Шишханов.

Напомним, что в июле Бинбанк объявил о покупке его акционерами 100% автофинансовой компании «Европлан». Эта организация также входит в число крупнейших российских лизингодателей (она больше CARCADE), более того, главным ее бизнесом тоже является автолизинг.

