Сервис «Моя кредитная история», разработанный Банки.ру совместно с порталом Mycreditinfo.ru, теперь позволяет получить кредитную историю в режиме онлайн сразу из трех ведущих бюро России. Посетителям Банки.ру доступны отчеты не только Национального бюро кредитных историй (НБКИ), но и БКИ «Эквифакс», а также «Русского Стандарта».

Вместе эти бюро играют значительную роль в формировании кредитной истории. Данные в кредитных историях различных бюро разнятся. Собрав их вместе, вы сможете получить самый точный портрет себя как банковского заемщика. Если вы не знаете точно, в какие бюро обращаться, воспользуйтесь сервисом «Справка ЦККИ», который укажет, в каких бюро сформирована и хранится кредитная история.

Пользователи, которые уже прошли идентификацию (подтвердили свои паспортные данные), могут получить свою кредитную историю из БКИ «Эквифакс» и «Русский Стандарт» без дополнительных действий уже сейчас. Те, кто еще не подтвердил паспортные данные, могут сделать это одним из трех способов: через платежную систему Contact (этот способ доступен в 1 250 населенных пунктах России), при помощи курьера в 60 городах или бесплатно в офисе Mycreditinfo в четырех городах.