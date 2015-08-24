Фигурант одного из самых громких экономических уголовных дел последних лет — бывший владелец Моего Банка и экс-сенатор от Воронежской области Глеб Фетисов, обвиняемый в хищении 1,9 млрд рублей, освобожден из-под домашнего ареста, стало известно газете «Коммерсант».

Электронный браслет, контролирующий перемещения, с Глеба Фетисова сотрудники ФСИН сняли еще в минувшую пятницу. В этот день у экс-банкира истек срок домашнего ареста. С ходатайством о его продлении в Мосгорсуд могла обратиться лишь Генпрокуратура, поскольку под стражей он уже отбыл максимально возможный срок — около полутора лет. Однако делать это надзорное ведомство не стало.

В середине августа суд изменил меру пресечения Фетисову с нахождения под стражей на домашний арест.

До 26 августа Генпрокуратура должна решить, что делать с обвинительным заключением по делу в отношении Глеба Фетисова. Надзорное ведомство может как утвердить его, так и направить на дополнительное расследование. Но в любом случае до суда дожидаться своей участи экс-банкир будет уже на свободе. Причем его перемещения никем не ограничены — следователи, по словам адвоката Фетисова, не взяли с него даже подписку о невыезде из Москвы.