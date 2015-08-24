Фигурант одного из самых громких экономических уголовных дел последних лет — бывший владелец Моего Банка и экс-сенатор от Воронежской области Глеб Фетисов, обвиняемый в хищении 1,9 млрд рублей, освобожден из-под домашнего ареста, стало известно газете «Коммерсант».
Электронный браслет, контролирующий перемещения, с Глеба Фетисова сотрудники ФСИН сняли еще в минувшую пятницу. В этот день у экс-банкира истек срок домашнего ареста. С ходатайством о его продлении в Мосгорсуд могла обратиться лишь Генпрокуратура, поскольку под стражей он уже отбыл максимально возможный срок — около полутора лет. Однако делать это надзорное ведомство не стало.
В середине августа суд изменил меру пресечения Фетисову с нахождения под стражей на домашний арест.
До 26 августа Генпрокуратура должна решить, что делать с обвинительным заключением по делу в отношении Глеба Фетисова. Надзорное ведомство может как утвердить его, так и направить на дополнительное расследование. Но в любом случае до суда дожидаться своей участи экс-банкир будет уже на свободе. Причем его перемещения никем не ограничены — следователи, по словам адвоката Фетисова, не взяли с него даже подписку о невыезде из Москвы.Глеб Фетисов был взят под стражу в феврале прошлого года. Главное следственное управление Следственного комитета РФ инкриминировало ему особо крупное мошенничество. По версии следствия, в результате его незаконных действий по выводу активов Мой Банк не выполнил обязательства перед вкладчиками, а обязанности по их погашению были возложены на Агентство по страхованию вкладов. Нанесенный Глебом Фетисовым ущерб следствие оценило в 1,9 млрд рублей. Расследование 75-томного уголовного дела было закончено в мае нынешнего года. Хотя своей вины обвиняемый так и не признал, он полностью рассчитался со всеми кредиторами Моего Банка, перечислив АСВ более 14 млрд рублей. Впрочем, как оказалось, были удовлетворены не все требования кредиторов бывшей банковской группы Глеба Фетисова, отмечает «Коммерсант». Полностью он расплатился только с кредиторами своего крупнейшего банковского актива — Моего Банка. Ряд же требований кредиторов еще одной финансовой организации, ранее принадлежавшей Фетисову, — «Моего Банка. Ипотеки» остались неудовлетворенными. Обязательства этого банка перед вкладчиками и часть активов АСВ передало банку «Российский Кредит», после чего лицензия у «Моего Банка. Ипотеки» была отозвана, и сейчас он находится в процедуре банкротства. На сайте АСВ говорится, что размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 июня — 1,8 млрд рублей. Размер выплаченной кредиторам задолженности — 1,2 млрд.