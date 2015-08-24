Доллар официально подорожал более чем на 2,6 рубля, евро — почти на 4,5 рубля

Банк России установил официальные курсы валют на 25 августа.

Курс доллара повысился на 2 рубля 62,49 копейки, составив 70,7465 рубля (68,1216 рубля на 24 августа). Евро подорожал на 4 рубля 48,24 копейки до 81,1533 рубля (с 76,6709 рубля на 24 августа).

Максимально близкое к последней цифре значение официальный курс доллара в последний раз принимал более полугода назад (курс, установленный на 3 февраля 2015-го, составил 69,664 рубля за доллар). Курс евро оказался максимально высоким за восемь месяцев с 18 декабря 2014-го, когда он равнялся 84,589 рубля.

