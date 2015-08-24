Резкий рост курсов иностранных валют не вызвал панических настроений среди населения, но привел к некоторому увеличению спроса на доллары и евро. Об этом сообщили опрошенные Банки.ру представители банков. При этом в премиальном сегменте отмечается обратная тенденция: продажа иностранной валюты с целью зафиксировать прибыль.

Ажиотажный спрос на операции с валютой наблюдался в начале августа, сейчас же он на 15—20% превышает средние значения за лето, рассказали в пресс-службе ВТБ 24. «В начале августа объем конверсионных операций в 1,5—2 раза превышал обычный уровень, при этом люди как покупали валюту, так продавали ее. Резкая реакция наблюдалась 20 августа, но к следующему дню спрос вернулся на базовый уровень — 15—20% выше средних значений за лето, каким он остается и сейчас. Это не так много. К примеру, в конце июля он в 2—2,5 раза превышал июньские значения», — рассказали в пресс-службе ВТБ 24. «Наличной валюты в наших офисах достаточно, никаких проблем в проведении валютно-обменных операций для клиентов нет», — подчеркнули в банке.

«Мы не замечаем повышенного спроса на иностранную валюту среди клиентов. Банк в обычном режиме проводит валютно-обменные операции как для постоянных клиентов, так и для тех, кто впервые решил воспользоваться нашими услугами», — рассказали в пресс-службе Московского Кредитного Банка. В «Глобэксе» также не отмечают активного спроса на валюту, но указывают на тенденцию к росту валютных депозитов. «Клиенты стали более активно открывать депозиты в долларах. Мы рекомендуем клиентам хранить сбережения в разных видах валюты, а не «в одной корзине», что позволит увеличить доходность и снизить финансовые риски», — рассказали в пресс-службе «Глобэкса». Для большинства текущее значение курса может носить заградительный характер, объясняет заместитель председателя правления Тройка-Д Банка Елена Русанова. «По-видимому, текущее значение курсов валют уже начинает играть роль заградительного барьера, и мы не исключаем того, что в ближайшие дни клиенты займут выжидательную позицию, надеясь на корректировку курса», — говорит она.

В премиальном сегменте прослеживается противоположная тенденция: продажа долларов и евро, говорят в Абсолют-Банке. «В премиальном сегменте замечен спрос на рубли, многие клиенты выходят из валюты, предполагая, что она находится на пике и в ближайшее время начнется коррекция. Многие фиксируют рублевую прибыль для крупных покупок типа автомобилей и др. Другая часть клиентов, напротив, переходит в валюту, но говорить о массовой тенденции не приходится, так как все клиенты, которые хотели перейти в валюту, сделали это в декабре прошлого года и весной 2015-го», — прокомментировали ситуацию с валютой в Абсолют-Банке.

Повышение спроса на валюту — следствие волатильности на рынке, указывают в Промсвязьбанке. «В настоящее время наблюдается повышение спроса со стороны розничных клиентов на валютно-обменные операции, что является характерным явлением, учитывая волатильность рынка», — сказала начальник управления депозитных и расчетных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина.

Рост активности в части операций с валютой отмечают и в банке «БКС Премьер», объясняя это эмоциональной реакцией россиян. «Мы видим рост активности в части валютно-обменных операций, однако об ажиотажном спросе на доллары и евро говорить не приходится, дефицита валюты нет. По большей части это эмоциональная реакция, которая неизбежно возникает в моменты резких ослаблений рубля. Как только ситуация немного стабилизируется, физический спрос на валюту пойдет на убыль. Предыдущие витки нестабильности в целом научили россиян выбирать подходящий момент для покупки валюты», — высказал свое мнение управляющий директор сети банка «БКС Премьер» Сергей Данилов.

Во всех опрошенных банках сообщили, что не испытывают затруднений с проведением операций с валютой и обладают достаточным для удовлетворения спроса количеством наличных долларов и евро.