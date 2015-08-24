Бинбанк перевел на свой бренд подконтрольный СКА-Банк: теперь это не ОАО «Смоленский акционерный коммерческий банк», а ПАО «Бинбанк Смоленск». Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 21 августа; на сайте самого банка и ЦБ эти изменения пока не отражены.

Банк был образован в 1992 году. Состав его акционеров менялся несколько раз. Так, изначально в создании финансового учреждения участвовали ряд организаций Смоленской области. Также в свое время ключевым собственником СКА-Банка выступал белорусский бизнесмен Леонид Медведь (до января 2014 года), затем столичный Рост Банк. В Рост Банке, группа которого включала и несколько других региональных кредитных организаций, порталу Банки.ру в прошлом году заявляли о намерении объединить подконтрольные банки под общим брендом.

В ноябре прошлого года Банк России объявил о запуске процедуры финансового оздоровления Рост Банка и еще четырех банков из его группы — «Кедра», Аккобанка, СКА-Банка и ТверьУниверсалБанка. Санатором для этих кредитных организаций был чуть позже выбран Бинбанк, который получил над ними контроль.

На прошлой неделе также стало известно о переименовании Аккобанка — в «Бинбанк Сургут».

Кроме того, ранее группа Бинбанка, активно расширяющаяся в последнее время за счет покупки напрямую банком или его акционерами активов в банковском и других секторах финансового рынка (только этим летом было объявлено о приобретении контрольного пакета в МДМ Банке, а также о покупке двух крупных автолизинговых компаний), перевела на свой бренд бывшую «дочку» украинского ПриватБанка — Москомприватбанк и принадлежавший ранее норвежцам ДНБ Банк, которые теперь работают как «Бинбанк Кредитные Карты» и «Бинбанк Мурманск» соответственно. В недавнем интервью РБК совладелец группы «Бин» Михаил Гуцериев говорил, что именно под ее брендом будет функционировать создаваемая финансово-банковская группа. По его словам, банк, вокруг которого будет строиться группа, должен будет со временем войти в десятку крупнейших в стране частных розничных банков.

