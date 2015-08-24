Базирующийся в Москве Торгово-Промышленный Банк Китая будет вместо перевода названия своей материнской структуры — Industrial and Commercial Bank of China — использовать в официальном наименовании русифицированный вариант его аббревиатуры ICBC. С 21 августа ТПБК официально перерегистрирован в ЕГРЮЛ как АО «АйСиБиСи Банк».

На сайте банка и у ЦБ данные изменения пока не отражены.

«Дочка» китайского госбанка ICBC была зарегистрирована в России летом 2007 года. Банк с уставным капиталом свыше 2,3 млрд рублей и активами в 51,5 млрд входит в топ-сотню российских кредитных организаций, а его материнский банк является крупнейшим в КНР и одним из самых больших в мире.

Ядро клиентской базы российского банка составляют многочисленные российские и китайские компании, обслуживающие товарооборот между двумя странами: для них, собственно, банк и создавался.

Финучреждение не является участником системы страхования вкладов, а частным лицам предлагает только переводы без открытия счета. В начале лета ЦБ РФ сообщил о включении банка в реестр операторов платежных систем в качестве оператора новой платежной системы — ТПБК.

