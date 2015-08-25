Индекс, отражающий среднюю ставку по рублевым кредитам для малого и среднего бизнеса в банках из топ-100 по объему корпоративного кредитного портфеля, составил на 20 августа 17,4% годовых. В июле средняя ставка была 18,8% годовых.

«Более выгодные условия банки предлагают по-прежнему по совместным программам с МСП Банком. Наш индекс был составлен с учетом этих программ, на долю которых приходится около 37% от общего объема кредитования в этом сегменте. Если принимать во внимание только собственные программы банков, то средняя ставка по рынку будет около 19% годовых», — уточнила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Юлия Рыбакова.

Заемщикам вновь стали доступны кредиты без материального обеспечения, правда таких предложений немного, и банки отдают предпочтение уже имеющимся клиентам, которые предоставляют в залог имущество. Обеспечение в виде гарантии Агентства кредитных гарантий тоже может увеличить шансы на получение заемных средств.

Тенденция к улучшению условий кредитования малого и среднего бизнеса определенно есть, но в данных экономических условиях дальнейшее развитие событий в этой сфере остается непредсказуемым.

При расчете показателя учитывались ставки только для новых заемщиков по всей продуктовой линейке банков (без учета льготных ставок для действующих или имеющих положительную кредитную историю именно в этом банке клиентов).