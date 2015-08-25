Рубль активно укрепляется на торгах на Московской бирже, курс доллара упал ниже 69 рублей, евро — ниже 79 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 15:40 мск курс доллара расчетами «завтра» снизился на 1,9 рубля по сравнению со значением вчерашнего закрытия и составил 68,96 рубля. Пройденный во вторник минимум на этот момент — 68,86, максимум — 71,01 рубля.

Теряет позиции и евро: на 15:46 мск курс евро опустился до 78,97 рубля, что на 3,3 рубля меньше закрытия сессии в понедельник. Минимальное значение котировок — 78,95 рубля, максимальное — 82,09.

Укрепление рубля началось вслед за ростом цен на нефть. Котировки октябрьских фьючерсов на Brent закрепились выше 44 долларов. На 16:10 мск стоимость барреля этого сорта поднялась до 44,2 доллара (плюс 3,5%). Между рублем и нефтью тесная связь, и потому, как только перестанет дешеветь нефть, остановится падение рубля, говорит аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Такой волатильности на рынке нефти инвесторы давно не видели, продолжает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. «С одной стороны, это в чистом виде техническая коррекция на фоне вчерашнего обвала. С другой — Китай сегодня провел масштабные интервенции в экономику, осуществив операцию обратного РЕПО сроком на семь дней и объемом 150 миллиардов юаней. Это почти 24 миллиарда долларов — достаточно солидная сумма», — поясняет Бодрова. Таким образом, депрессивный понедельник для российского рубля сменился вполне закономерной коррекцией во вторник. «Дно ли это? — рассуждает Бодрова. — Вряд ли, потому что у нефтяных цен остается потенциал снижения в область 40 долларов и чуть ниже. Текущая пауза на рынке нужна, чтобы оценить риски будущих движений. Их немало, и с наступлением сентября многие из них актуализируются. Не стоит забывать и о внешнеполитической напряженности, которая усиливается в данный момент, но пока не привлекает к себе внимания рынков капитала».

