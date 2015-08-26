Новый макроэкономический прогноз Минэкономразвития содержит «апокалиптический сценарий», пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с документом. Как уточняется, в базовый вариант министерство заложило цену на нефть в 55—60 долларов на 2016—2018 годы, а в консервативном допускает и 40 долларов за баррель на протяжении всей следующей трехлетки.

Российская экономика была впервые протестирована на 40 долларов за баррель, рассказывает один из чиновников, знакомый с расчетами министерства. При таком сценарии рецессия продлится вплоть до 2017 года, курс доллара будет держаться выше 75 рублей всю следующую трехлетку и взлетит до 78 рублей к 2018 году, инфляция из-за этого разгонится до 8,8% и 7% в 2016 и 2017 годах соответственно, и только в 2018-м удастся опустить ее ниже 6%. Гражданам же придется смириться с падением реальных располагаемых доходов: оно продлится также до 2017-го, до этого же года будет сжиматься и розничная торговля.

При 55 и особенно при 60 долларах за баррель у МЭР есть надежда на возобновление инвестиционной активности — в стране накопилось очень много ликвидности, которую пока боятся инвестировать, объясняет один из чиновников. Стоимость нефти в 40 долларов за баррель похоронит эти надежды — при таком сценарии падение инвестиций в капитальные вложения продолжится вплоть до 2018 года.

И это не отвлеченно страшный сценарий — вариант, который министерство считает консервативным, вполне может стать базовым, замечают несколько чиновников, знакомых с документом. Цены на нефть ближе к 40 долларам за баррель — нынешняя реальность, предупреждают два чиновника Минфина. Для расчета доходов бюджета было бы правильнее считать расходы исходя из 40 долларов за баррель, согласен высокопоставленный чиновник.

На всю трехлетку 40 долларов — это слишком жестко, но в 2016 году в бюджет надо закладывать примерно столько, считает чиновник финансового блока правительства.

При базовом сценарии бюджетные доходы не сильно изменятся по сравнению с июньскими проектировками Минфина, рассчитанными исходя из старого макроэкономического прогноза, успокаивал на днях министр экономического развития Алексей Улюкаев. При 40 долларах за баррель придется гораздо сильнее резать расходы — иначе покрыть выпадающие доходы за счет резервов уже будет невозможно, предупреждают чиновники.

Разница между выпадающими доходами по консервативному сценарию и по июньским проектировкам огромна — 2 трлн рублей в 2016 году и 2,5 трлн в 2017-м, оценивает Александра Суслина из Экспертной экономической группы. Эти расчеты близки к расчетам Минфина, говорит один из участников обсуждений. Минфин может занижать цифры, но даже при самых умеренных оценках Резервный фонд не переживет 2017 год, полагает один из чиновников, знакомых с документом МЭР. С учетом разницы между номинальным ВВП по предыдущему прогнозу и в консервативном сценарии и того факта, что доходы федерального бюджета составляют 16—17% ВВП, дополнительные выпадающие доходы при консервативном сценарии в 2017 и 2018 годах составят как минимум 953 млрд и 1,2 трлн рублей соответственно. В Резервном фонде, даже исходя из прежних расчетов, на конец 2017 года должно будет остаться всего 510 млрд рублей, то есть в 2017-м он уже полностью исчезнет, и еще останется «дыра», не покрытая резервами, примерно на 400 млрд.