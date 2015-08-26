На этой неделе портал Банки.ру подготовил очередной рейтинг ипотечных кредитов на покупку квартиры на вторичном рынке недвижимости. Были выбраны следующие параметры кредитования: срок – 25 лет, первоначальный взнос – 15% стоимости приобретаемой недвижимости.

Программы в списке ранжированы по величине процентной ставки, актуальной при заданных параметрах для работников по найму, полностью подтверждающих свой доход справкой по форме 2-НДФЛ, а также приобретающих комплексное ипотечное страхование (личное, титульное и имущественное). Не учитывались льготные условия, действующие для определенных групп заемщиков: молодых семей, работников бюджетной сферы, клиентов партнерских агентств недвижимости и др. В случае если процентная ставка по продуктам разных банков совпадала, кредиты были отсортированы в алфавитном порядке по названию кредитной организации.

В выборке не участвовали кредиты, для которых указан неполный процентный диапазон. Рассматривались только собственные кредитные программы банков, зарегистрированных в Москве. Не учитывались кредиты, предоставляемые банками по стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию.

Первое место в рейтинге – ставка в размере 14,5% годовых, которую предлагают Русский Ипотечный Банк по программе «Квартира 25» и банк «Балтика» «На вторичную недвижимость».

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 25 августа 2015 года.