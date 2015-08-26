Локо-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру открыть вклад «Просто высокий процент» на специальных условиях. Открыть депозит можно с 26 августа по 30 сентября, подав заявку на портале и получив промокод.

Минимальная сумма депозита – 100 тыс. рублей, 1 тыс. долларов и евро; максимальная сумма – 2 млн рублей, 60 тыс. долларов и евро. Денежные средства в рублях размещаются на 300 дней, а в иностранной валюте – на 400 дней. Начисление процентов происходит по двум периодам. Размер процентной ставки увеличивается по истечении первого периода, который по рублевым вкладам составляет 150 дней, а по валютным – 300 дней.

Средняя годовая ставка за весь срок хранения средств составит 13,1% при первоначальном взносе от 100 тыс. рублей, 13,35% – от 300 тыс. и 13,6% – от 700 тыс. Доходность депозита в долларах равна 5%, в евро – 4,5% годовых. Вкладчик может увеличить свой доход путем пополнения вклада, которое допускается в течение первых 100 дней после оформления договора. Проценты выплачиваются ежемесячно и доступны для снятия со счета банковской карты.

«В рейтинге вкладов с аналогичными условиями, предлагаемых крупными российскими банками, процентные ставки по спецпредложению Локо-Банка как в рублях, так и в валюте являются максимальными», — отмечает эксперт по вкладам Банки.ру Наталия Болдырева.

Локо-Банк входит в топ-100 кредитных организаций по величине активов и располагает широкой филиальной сетью. Офисы банка представлены в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Челябинске и других городах.

Вкладчики также могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По новым правилам проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

