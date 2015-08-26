Представители многих ведущих страховщиков сообщали, что в течение последнего года пересматривали применяемые тарифы каско в сторону повышения практически для всех автомобилей. Причины вполне объективные – рост стоимости запасных частей вслед за ростом курсов валют. Диапазон повышения указывался от 20% до 50%, и пользователи данной услуги на себе ощутили подорожание.

На основании статистики, передаваемой страховщиками в ЦБ, соотнося совокупную премию по каско к совокупной страховой сумме, можно сделать вывод, что среднерыночный тариф для физических лиц в I квартале 2015 года относительно I квартала 2014-го вырос на 6% (с 4,87% до 5,2%), а для юридических лиц – на 20% (с 2,9% до 3,5%). Детализация статистики не позволяет точно определить причины расхождения заявлений представителей страховщиков с официальной статистикой.

Портал Банки.ру провел исследование рынка каско для наиболее популярных автомобилей с целью установить предлагаемые рынком тарифы и возможные причины расхождений статистических данных и заявлений представителей страховщиков. Исследование проводилось по компаниям, занявшим по итогам 2014 года более 90% рынка каско по объемам собранной премии.