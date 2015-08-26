Банк Китая (Элос) — базирующийся в Москве дочерний банк китайского Bank of China — теперь официально именуется в РФ по-другому: АО «Акционерный коммерческий банк «Бэнк оф Чайна». Изменение наименования зафиксировано в ЕГРЮЛ 24 августа, а на сайте российского банка и у ЦБ пока не отражено.

Подконтрольный правительству КНР Bank of China стал в 1993 году одним из первых иностранных банков, открывших дочерний банк в России, подчеркивается на сайте последнего. У российского банка помимо головного офиса в Москве имеются филиалы поближе к месту базирования материнской структуры — в Хабаровске и Владивостоке. Хотя банк специализируется на обслуживании экспортно-импортных операций между Россией и Китаем, он предлагает и другие банковские услуги юридическим и физическим лицам и входит в систему страхования вкладов.

По размеру активов «дочка» Bank of China находится сейчас на 134-м месте среди всех кредитных организаций РФ (около 32,8 млрд рублей на 1 августа 2015 года). Отметим, что банк, по крайней мере в последние месяцы, демонстрирует довольно высокую волатильность размера активов: по данным Банки.ру, на 1 июля нетто-активы финучреждения составляли 41,1 млрд рублей, то есть за июль было зафиксировано их 20-процентное сокращение. При этом июньский рост составил 55% (с 26,4 млрд на 1 июня). Еще один заметный скачок был зафиксирован в марте 2015 года — на 49% вниз, с 46,9 млрд рублей на 1 марта до 23,8 млрд на 1 апреля, — после 20-процентного увеличения показателя в феврале. За семь месяцев с начала текущего года активы банка уменьшились на 14% (с 38,2 млрд). Большая часть активов размещена в иностранных банках, в том числе в материнском.

Несколькими днями ранее сменила официальное российское название еще одна кредитная организация с китайским капиталом — «дочка» Industrial and Commercial Bank of China, которая теперь именуется АйСиБиСи Банком по международной аббревиатуре ICBC.

