Росавтобанк предлагает посетителям Банки.ру открыть с 1 по 30 сентября эксклюзивный вклад «Осенний», подав заявку и получив промокод на портале.

Минимальная сумма — 50 тыс. рублей. Срок — 370 дней. Доходность вложения составит 11% годовых. Депозит сберегательный, то есть пополнять его и частично снимать средства нельзя. Проценты выплачиваются вкладчику по окончании срока.

В рейтинге долгосрочных вкладов с аналогичными условиями «Осенний» — в числе лучших предложений, говорит руководитель сектора аналитики вкладов и депозитов Банки.ру Юлия Ушева. «Доступная минимальная сумма, высокая процентная ставка», — перечислила она плюсы спецпредложения от банка, неоднократно становившегося победителем «Народного рейтинга».

Вкладчики также могут принять участие в акции «БанкЛото» — ежемесячном розыгрыше призов от Банки.ру. По новым правилам его проведения ежемесячно разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.