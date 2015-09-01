Основной владелец Первобанка Леонид Михельсон приобрел косвенное право распоряжаться 10,3988%, акций банка «Возрождение», сообщается в материалах «Возрождения».
В сообщении уточняется, что покупателем акций «Возрождения» выступил Первобанк. Сделка состоялась 14 августа. Ранее сообщалось о приобретении Первобанком пакета акций «Возрождения» в размере 9,9%.
Напомним, что Первобанк присоединяется к Промсвязьбанку. Об этом руководители кредитных организаций объявили в начале июля.
По информации участников рынка, структуры «Промсвязькапитала» (ПСК) братьев Ананьевых, которым принадлежит Промсвязьбанк, с июня ведут скупку акций банка «Возрождение», хотя формально эта компания пока не фигурирует среди акционеров банка.
На днях стало известно, что начались переговоры с крупнейшим мажоритарным акционером банка Татьяной Орловой о приобретении почти 34% голосующих акций. По сведениям «Коммерсанта», пакет может обойтись ПСК в 4,5 млрд рублей.
12 августа компания «Промсвязькапитал» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о намерении приобрести 75% акций банка «Возрождение» и спустя неделю получила одобрение ФАС. Теперь ПСК предстоит получить соответствующее разрешение в Банке России.
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых.
На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 282,23 млрд рублей (31-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,83 млрд, кредитный портфель — 182,32 млрд, обязательства перед населением — 151,45 млрд.