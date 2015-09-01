Леонид Михельсон скупает акции «Возрождения» и готовится к слиянию Первобанка с Промсвязьбанком

Основной владелец Первобанка Леонид Михельсон приобрел косвенное право распоряжаться 10,3988%, акций банка «Возрождение», сообщается в материалах «Возрождения».

В сообщении уточняется, что покупателем акций «Возрождения» выступил Первобанк. Сделка состоялась 14 августа. Ранее сообщалось о приобретении Первобанком пакета акций «Возрождения» в размере 9,9%.

Напомним, что Первобанк присоединяется к Промсвязьбанку. Об этом руководители кредитных организаций объявили в начале июля.

По информации участников рынка, структуры «Промсвязькапитала» (ПСК) братьев Ананьевых, которым принадлежит Промсвязьбанк, с июня ведут скупку акций банка «Возрождение», хотя формально эта компания пока не фигурирует среди акционеров банка.

На днях стало известно, что начались переговоры с крупнейшим мажоритарным акционером банка Татьяной Орловой о приобретении почти 34% голосующих акций. По сведениям «Коммерсанта», пакет может обойтись ПСК в 4,5 млрд рублей.

12 августа компания «Промсвязькапитал» обратилась в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о намерении приобрести 75% акций банка «Возрождение» и спустя неделю получила одобрение ФАС. Теперь ПСК предстоит получить соответствующее разрешение в Банке России.