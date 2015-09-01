Советник президента РФ Сергей Глазьев считает, что Центробанк утратил контроль над финансово-валютным рынком. Но «экономическое чудо», когда ВВП растет на 7% в год, в России вполне возможно, если ЦБ ограничит доступ иностранного спекулятивного капитала к российскому рынку и напечатает денег столько, сколько необходимо для получения дешевых кредитов и роста производства, заявил Глазьев в интервью Газете.Ru.

У нас же ЦБ, наоборот, подкачивал деньги валютным спекулянтам, помогая им раскачивать курс рубля, уверен экономист. «Наши денежные власти создали уникальный в мировой практике прецедент, сработав на дестабилизацию собственной валюты и финансового рынка в пользу спекулянтов, обогатившихся на обесценении доходов и сбережений граждан и предприятий», — считает Глазьев. В результате финансовый рынок вошел в турбулентный режим, который сейчас поддерживается и без участия ЦБ силами зарубежных и российских спекулянтов, наживающихся на колебаниях курса рубля, продолжает он. «ЦБ потерял управление над денежно-кредитной сферой, — заявил экономист, пояснив, что денежные власти не могут удержать ни один из макроэкономических параметров, которые влияют на деловой климат.

«Экономика сошла с траектории роста и сорвалась в кризис вследствие грубейших ошибок в денежно-кредитной политике, которые связаны с реализацией мифологии «вашингтонского консенсуса».

Политика таргетирования инфляции — квинтэссенция «вашингтонского консенсуса», считает Глазьев. «Под этим красивым словесным оборотом на самом деле скрывается примитивная денежная политика с одним инструментом управления — ключевой ставкой, по которой ЦБ ведет рефинансирование коммерческих банков. По сути, под таргетированием инфляции понимается добровольный отказ денежных властей от использования всех иных инструментов, кроме ключевой ставки. Это в высшей степени упрощенческий подход, который, вопреки практике развитых стран, навязывается Международным валютным фондом», — пояснил Глазьев.

Нынешняя политика денежных властей повторяет «шоковую терапию» 1990-х годов, которая привела к катастрофическим результатам, заключил экономист.

Глазьев полагает, что в России нет объективных ограничений для роста производства, ВВП «объективно должен» расти не менее чем на 7% в год, а уровень промышленного производства — не менее чем на 10%. По словам Глазьева, при желании власти ЦБ могли бы организовать «экономическое чудо», проведя эмиссию и обеспечив дополнительный приток средств в реальный сектор экономики. «Если мы хотим иметь экономический рост, то деньги должны обслуживать развитие экономики, а денежная система — обеспечивать предоставление долгосрочного кредита», — считает он.