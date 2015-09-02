Кудрин: произошедшие обвалы фондовых рынков не повлияют на США, Китай и другие крупные страны, но серьезно отразятся на экономике России

К 2020 году доля российской экономики в мировом ВВП станет самой маленькой за все годы новой России и составит примерно 2,6%, прогнозирует экс-министр финансов Алексей Кудрин в своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» .

«Сейчас мы обречены на слабый рост — 0,5—1,5% ВВП после 2016 года, что означает стагнацию», — отмечает Кудрин. Он считает, что произошедшие обвалы фондовых рынков, включая «черный понедельник», и девальвация ряда валют не изменят ближайшие перспективы для США, Китая и других крупных стран, однако серьезно отразятся на российской экономике.

Экс-министр пишет, что для ускорения роста бизнесу нужны позитивные решения. Главным вызовом для правительства Кудрин называет «проведение структурных реформ: бюджетной, судебной, правоохранительной, реформы госкомпаний, ряда других». «Только они снизят зависимость от нефти и обеспечат выход на устойчивый рост», — считает экс-министр.

При этом он отмечает, что пока «ясности и готовности к реформам в действиях правительства нет». По мнению Кудрина, усиление контрольных и правоохранительных функций пугает рынок, особенно когда они реализуются избирательно. Кудрин отмечает, что давление на бизнес усиливают проверки по линии деофшоризации, а также контроль над ценами и валютными операциями. Особенно экс-министр отмечает «антисанкции».

«При глубокой девальвации внутреннее производство автоматически получило преимущество, а это решение лишь взвинтило цены, снизило жизненный уровень, усилило рост кредитных ставок и парализовало многие бизнесы», — пояснил Кудрин, резюмируя, что вместо импортозамещения россияне получили шоковую терапию.