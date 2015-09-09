Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выделит на санацию уфимского Социнвестбанка 8 млрд рублей. Условия конкурса по выбору санатора опубликованы на сайте АСВ. Выбрать инвестора планируется до 11 сентября, однако явных претендентов на банк на данный момент не нашлось, пишет «Коммерсант».

Санация Социнвестбанку потребовалась в связи с отзывом лицензии у банков империи Анатолия Мотылева, которые активно кредитовались в Социнвестбанке. Размер зависших средств источники издания оценивали в 8 млрд рублей. АСВ готово выделить будущему санатору помощь в пределах этой суммы. До 7,1 млрд рублей санатор получит на покрытие «дыры» в капитале банка и еще 0,9 млрд рублей — на докапитализацию или поддержание ликвидности. В АСВ оговариваются, что окончательный размер финансовой поддержки, не превышающий 8 млрд рублей, будет определен одновременно с подведением итогов отбора инвестора (до 11 сентября), совещание с кандидатами прошло 4 сентября.

Впрочем, получение льготного кредита для нового санатора будет обременено рядом условий. Так, ему придется в течение пяти дней после получения госпомощи вернуть АСВ кредит — 2 млрд рублей. Кроме того, он также обязуется досрочно расплачиваться с агентством по мере того, как бывший собственник банка Сергей Таболин будет возвращать принадлежащий банку необработанный янтарный камень. По сведениям газеты, речь идет о нескольких тоннах янтаря, перешедших к банку в качестве залога.

Рыночных претендентов на санацию Социнвестбанка пока нет, сообщает «Коммерсант». В Бинбанке и Альфа-Банке заявили, что не участвуют в конкурсе. В «Открытии» отказались от комментариев. По данным издания, интерес к активу проявлял Совкомбанк, но его представители это отрицают. С банком «Пересвет», который источники газеты причисляют к потенциальным санаторам, связаться не удалось.

В такой ситуации наиболее вероятным претендентом является «дочка» АСВ — «Российский Капитал», по данным газеты, подавший заявку.