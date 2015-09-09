Центробанк разрабатывает новые обязательные проверки банками юридических лиц. В частности, перед выдачей кредита банки должны выехать с проверкой по местонахождению заемщика, указанному в его учредительных документах, чтобы удостовериться в том, что юрлицо находится по указанному адресу, ведет операционную деятельность и обладает заявленным залогом, пишут «Известия».

Эта норма изложена в письме директора департамента банковского регулирования ЦБ Алексея Гузнова, направленном российским банкам. Гузнов отмечает, что нововведение будет зафиксировано в новой редакции Положения ЦБ 262-П («Об идентификации клиентов...»), над которой сейчас работает ЦБ. Планируется, что новая редакция положения будет принята в IV квартале 2015 года.

Аргументация ЦБ сводится к тому, что новация позволит банкам идентифицировать корпоративных клиентов, определять уровень их кредитного риска и, соответственно, сумму необходимых резервов по выдаваемым ссудам. По мнению ЦБ, приведенных в Гражданском кодексе данных, которые определяют местонахождение юрлица, недостаточно для идентификации корпоративных клиентов — для этого нужен точный фактический адрес.

«В кредитных договорах с банками заемщики, имеющие юридический и фактический адреса, указывают оба, — говорится в письме ЦБ. — Но в свете поправок в Гражданский кодекс банкам нужно убедиться, что заемщик действительно находится по указанному адресу, а не принимать на веру предоставленные клиентами документы или данные из ЕГРЮЛ. Новация позволит банкам наиболее точно определить кредитные риски клиента и необходимый размер резервов под них. Этого требует Положение ЦБ «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности».

Согласно этому положению о резервировании, все кредиты делятся на пять категорий качества. К первой (высшей) категории относятся так называемые стандартные кредиты, вероятность дефолта по которым нулевая, то есть кредитного риска нет. Ко второй (нестандартные кредиты) — ссуды с вероятностью возникновения просрочки по ним в размере 1—20%, по ним кредитный риск считается умеренным. Третьи (сомнительные ссуды — со значительным кредитным риском) предполагают вероятность дефолта по кредиту 21—50%. К четвертой (проблемные ссуды) — кредиты с риском возникновения просрочки по ним в 51—100%. К пятой — низшей — категории качества относятся так называемые безнадежные ссуды, вероятность дефолта по которым 100%. Сумма резерва равна размеру риска по кредиту. Категория качества присваивается кредиту на основании двух критериев: финансового состояния заемщика и качества обслуживания им долга — например, по более ранним кредитам.

По словам близкого к ЦБ источника, новый сигнал регулятора рынку обусловлен тем, что банки, находящиеся за топ-100 по активам, часто пренебрегали визитами к компаниям при кредитовании. «Оформление юридического лица всегда было формальностью, — добавляет собеседник. — У многих банков в числе клиентов накопилось по сотне юрлиц, которые все находятся по адресам, не совпадающим с адресом производства. Базы юрлиц на сайтах ЦБ и ФНС, сервисы проверки компаний на «однодневность», которыми могут пользоваться банки, не являются большим подспорьем: они как минимум редко обновляются».