Холдинг «Промсвязькапитал»получил операционный контроль над банком «Возрождение», сделка с крупнейшим акционером кредитной организации Татьяной Орловой будет закрыта 10 сентября. Об этом говорится в сообщении «Промсвязькапитала».
«Период неопределенности, связанный со сменой акционеров, закончился», — заявили в холдинге Дмитрия и Алексея Ананьевых. Планируется, что возглавит «Возрождение» Константин Басманов, нынешний зампред правления Промсвязьбанка. Кандидатуру Басманова должен согласовать Центробанк.
Орловой напрямую принадлежит 26,8% голосующих акций банка, еще 3,41% она контролирует через офшор Tamarisk Trading Limited. Кроме того, в июле в интересах семьи Орловых около 7% акций приобрел ее доверительный управляющий Алексей Крапивин. Таким образом, под контролем Орловой пакет размером 37% акций. Сама Татьяна Орлова подтвердила «Ведомостям», что пакет продан, сделка почти закрыта, уточнив, что в ближайшее время покинет банк вместе с главой правления Игорем Антоновым.
Структуры «Промсвязькапитала» начали скупку «Возрождения» в конце июня и за полтора месяца собрали пакет в размере около 50%.
Наследник основателя банка «Возрождение» Николай Орлов принял решение остаться в составе акционеров — «он придерживается схожих с новым акционером взглядов на перспективы банка и готов участвовать в его дальнейшем развитии», отметили в «Промсвязькапитале».
Сегодня состоялось заседание совета директоров «Возрождения», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы правления банка Игоря Антонова, а также члена правления, заместителя председателя правления банка Татьяны Орловой, сообщили в банке. Исполнение должностных обязанностей главы правления временно возложено на заместителя председателя правления Андрея Шалимова.
«Промсвязькапитал» уже получил одобрение ФАС на приобретение более 75% акций «Возрождения», а также обратился с ходатайством в Центробанк. После завершения сделки банк «Возрождение» продолжит работать под своим брендом — новые акционеры не планируют объединения финансовых институтов в среднесрочной перспективе, а также намерены сохранить команду банка, усилив ее в стратегически значимых направлениях. «Возрождение» продолжит работать в обычном режиме, оказывая полный комплекс финансовых услуг и выполняя принятые на себя обязательства, говорится в релизе «Промсвязькапитала».
Листинг на бирже будет сохранен, миноритарным акционерам «Промсвязькапитал» сделает обязательное предложение о покупке бумаг. В ближайшее время банк «Возрождение» также вернется к обсуждению параметров возможной сделки с Абсолют Банком. Новый состав совета директоров начнет работу в начале декабря.«В случае одобрения сделки со стороны ЦБ приобретение банка «Возрождение» станет стратегической, профильной и долгосрочной инвестицией для нас, — комментирует Дмитрий Ананьев. — Роль основателя банка Дмитрия Орлова в становлении российской банковской системы и построении эффективного и стабильного частного банковского бизнеса невозможно переоценить, мы чтим его память и намерены продолжить развивать банк в текущем векторе. Также я хочу поблагодарить Игоря Антонова за его работу». «Приход нового стратегического инвестора (тем более такого сильного игрока на российском банковском рынке) будет способствовать укреплению рыночных позиций банка «Возрождение», росту его финансового потенциала и расширению клиентской базы, — говорит Татьяна Орлова. — Уверена, что новые акционеры обеспечат преемственность стратегии и традиций банка, сохранят его богатую историю, а также продолжат линию развития, заложенную моим отцом».
ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых.
На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 285,54 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,51 млрд, кредитный портфель — 181,88 млрд, обязательства перед населением — 152,14 млрд.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года.
С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк». На текущий момент НПФ «Благосостояние» через дочерние и зависимые структуры (ПАО «Объединенные кредитные системы», АО «УК Тринфико», АО «УК ТФГ», ЗАО «Лидер» и др.) контролирует свыше 90% акций в капитале Абсолют Банка.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 264,31 млрд рублей (35-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 26,29 млрд, кредитный портфель — 127,30 млрд, обязательства перед населением — 104,33 млрд.