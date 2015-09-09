Холдинг «Промсвязькапитал»получил операционный контроль над банком «Возрождение», сделка с крупнейшим акционером кредитной организации Татьяной Орловой будет закрыта 10 сентября. Об этом говорится в сообщении «Промсвязькапитала».

«Период неопределенности, связанный со сменой акционеров, закончился», — заявили в холдинге Дмитрия и Алексея Ананьевых. Планируется, что возглавит «Возрождение» Константин Басманов, нынешний зампред правления Промсвязьбанка. Кандидатуру Басманова должен согласовать Центробанк.

Орловой напрямую принадлежит 26,8% голосующих акций банка, еще 3,41% она контролирует через офшор Tamarisk Trading Limited. Кроме того, в июле в интересах семьи Орловых около 7% акций приобрел ее доверительный управляющий Алексей Крапивин. Таким образом, под контролем Орловой пакет размером 37% акций. Сама Татьяна Орлова подтвердила «Ведомостям», что пакет продан, сделка почти закрыта, уточнив, что в ближайшее время покинет банк вместе с главой правления Игорем Антоновым.

Структуры «Промсвязькапитала» начали скупку «Возрождения» в конце июня и за полтора месяца собрали пакет в размере около 50%.



Наследник основателя банка «Возрождение» Николай Орлов принял решение остаться в составе акционеров — «он придерживается схожих с новым акционером взглядов на перспективы банка и готов участвовать в его дальнейшем развитии», отметили в «Промсвязькапитале».

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Возрождения», на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы правления банка Игоря Антонова, а также члена правления, заместителя председателя правления банка Татьяны Орловой, сообщили в банке. Исполнение должностных обязанностей главы правления временно возложено на заместителя председателя правления Андрея Шалимова.



«Промсвязькапитал» уже получил одобрение ФАС на приобретение более 75% акций «Возрождения», а также обратился с ходатайством в Центробанк. После завершения сделки банк «Возрождение» продолжит работать под своим брендом — новые акционеры не планируют объединения финансовых институтов в среднесрочной перспективе, а также намерены сохранить команду банка, усилив ее в стратегически значимых направлениях. «Возрождение» продолжит работать в обычном режиме, оказывая полный комплекс финансовых услуг и выполняя принятые на себя обязательства, говорится в релизе «Промсвязькапитала».

Листинг на бирже будет сохранен, миноритарным акционерам «Промсвязькапитал» сделает обязательное предложение о покупке бумаг. В ближайшее время банк «Возрождение» также вернется к обсуждению параметров возможной сделки с Абсолют Банком. Новый состав совета директоров начнет работу в начале декабря.

Возрождение ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых. На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 285,54 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 30,51 млрд, кредитный портфель — 181,88 млрд, обязательства перед населением — 152,14 млрд.