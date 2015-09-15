Индекс Банки.ру по ипотеке (средняя процентная ставка по кредитам на покупку недвижимости) снизился за месяц на 0,4 процентного пункта и по состоянию на 13 сентября составил 14,59% годовых.

Средняя ставка по программам, предназначенным для покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, снизилась за месяц на 0,22 п. п. — до 15,05% годовых, а по кредитам на приобретение строящихся квартир — на 0,51 п. п., до 13,84% годовых.

«Уменьшение Банком России ключевой ставки 31 июля 2015 года до 11% годовых простимулировало дальнейшее снижение размера ставок по ипотеке для населения, в том числе по программам с государственным субсидированием. Значение индекса стало меньше благодаря снижению ставок по ипотечным программам Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, ВТБ 24, Банка Москвы, Росэнергобанка и банка «Открытие», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Козакова.

Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым ипотечным кредитам на приобретение недвижимости топ-30 крупнейших российских банков по портфелю ипотеки.

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении доходов официальными документами, а также при приобретении заемщиком комплексного страхования. Если условиями программы предусмотрена комиссия за снижение процентной ставки, то в расчетах учитывалась базовая ставка без уплаты сбора.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). Исключалась военная ипотека как программа с наиболее низкими ставками, доступная для части населения и не требующая реальных финансовых затрат заемщика (погашение кредита осуществляется за счет взносов НИС, которые перечисляются государством). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.