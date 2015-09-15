Столичный Мосводоканалбанк ввел временный запрет на пополнение действующих частных вкладов, а также прекратил принимать новые депозиты физических лиц. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.

«Банк сообщает о временном прекращении с 9 сентября привлечения денежных средств во вклады физических лиц, о прекращении заключения с физическими лицами новых договоров банковского вклада или банковского счета, о прекращении зачисления дополнительных денежных средств во вклады (на счета) физических лиц», — говорится в сообщении кредитной организации.

Банк не называет причины введения ограничений, однако портал Банки.ру выяснил, что запрет на пополнение открытых депозитов и приостановка привлечения новых вкладов связаны с предписанием ЦБ. «Было специальное предписание Центробанка о том, чтобы наш банк прекратил пополнение денежных средств физических лиц», — пояснил порталу сотрудник кол-центра Мосводоканалбанка. Он не уточнил, как долго будет действовать предписание регулятора. Обычно ЦБ выдает предписания на полгода.

В начале июня Мосводоканалбанк ввел комиссию в размере 5% на пополнение вклада «Доходный».

С начала года объем частных вкладов в банке увеличился на 41,4% и достиг на 1 сентября 1,3 млрд рублей, из них почти 1 млрд рублей — это депозиты на срок от года до трех лет. При этом в структуре активов, общая величина которых равнялась на последнюю отчетную дату 1,97 млрд рублей, преобладают кредиты предприятиям — 1,04 млрд рублей.

Высоколиквидные активы составляют всего 8,9% от общего объема активов (174,8 млн рублей), кредитов физлицам на 1 сентября было выдано всего на 19,2 млн рублей. При этом треть активов приходится на облигации — 657,5 млн рублей.