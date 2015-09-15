Банковский сектор переживает кризис, и в будущем тем, кто не уделял достаточно внимания управлению рисками, придется столкнуться с трудностями, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Мы видим, что банки очень сильно снизили аппетит к риску, особенно банки-монолайнеры. Думаю, что им предстоят тяжелые времена. Я говорил, что банковский сектор будет себя чувствовать очень сложно, даже сказал про масштабный банковский кризис, но тогда к этому скептически отнеслись. Но я думаю, что сегодня мало кто может иначе охарактеризовать то, что произошло на рынке, то, что происходит, и то, что будет происходить», — сказал Греф журналистам.

По его словам, все те, кто недостаточно «инвестировал средства и технологии в систему управления рисками, будут чувствовать себя очень сложно».

Тем не менее, по мнению Грефа, по итогам года банковский сектор будет прибылен. «В первую очередь за счет Сбербанка. Если в целом банковский сектор будет убыточен, мы ему поможем стать прибыльным», — добавил он.

В начале года Герман Греф предупреждал об угрозе кризиса банковского сектора, который будет «масштабнейшим». Такой пессимистичный прогноз сбудется в случае сохранения цен на нефть на уровне около 45 долларов за баррель, говорил он в кулуарах Гайдаровского форума.

