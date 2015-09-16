Минстрой и Минфин разрабатывают механизм предоставления льготной ипотечной ставки (не выше 12% годовых) на покупку вторичного жилья. За счет оживления ситуации на вторичном рынке власти рассчитывают поддержать продажу новостроек, пишут «Ведомости».

«Внесем изменения, которые позволят покупать по договору долевого участия первичку, давая такую же льготную ставку на вторичку, которую человек закладывает для совершения покупки», — пояснил директор департамента жилищной политики Минстроя Никита Стасишин. По его словам, этот вопрос обсуждался на недавнем совещании в Казани с первым вице-премьером Игорем Шуваловым и застройщиками. По его итогам Минстрою поручено разработать предложения по распространению программы льготной ипотеки на покупку жилья на вторичном рынке. Представитель секретариата Шувалова подтвердил это. По словам представителя Минстроя, речь идет о сделках, когда продажа жилья на вторичном рынке связана с покупкой квартиры в новостройке.

«Спрос на жилье упал в том числе и потому, что людям для покупки квартиры в новом доме необходимо сначала продать свое вторичное жилье. Поскольку ипотеку на вторичку дают по крайне невыгодным ставкам (она не субсидируется), люди не могут продать то жилье, которым обладают, чтобы купить новое. Получается замкнутый круг», — объясняет зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена Николаева.

Распространение льготной ипотеки на вторичку оживит рынок, уверена председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова: «Часть средств от продажи имеющегося жилья всегда вкладывается в новостройки, их около 10—15% в общем потоке покупателей. Поэтому те, кто сегодня не может продать вторичную квартиру и не имеет свободных средств, не могут прийти и на более доступный рынок первички».

Инициатива звучит как последний крик о помощи, не согласна руководитель «ИРН-консалтинга» Татьяна Калюжнова. Она связывает падение спроса на вторичном рынке недвижимости не столько с отсутствием дешевой ипотеки, сколько с завышенными ценами: продавцы держат цены, а вот застройщики оперативнее реагируют на конъюнктуру и снижают цены.

«По сути власти пытаются удержать завышенные цены на жилье посредством госбюджета. Текущие цены на жилье сформировались в период высоких цен на нефть, но платежеспособный спрос сильно сократился, и нужно готовиться к тому, что сильно расти он не будет. В этих условиях властям целесообразнее было бы работать над снижением стоимости строительства: сокращением согласований, снижением стоимости земли, сделать доступными кредиты для застройщиков. Тогда не нужно будет искусственно поддерживать спрос», — уверен руководитель irn.ru Олег Репченко. По его прогнозам, в ближайшие два года цены на жилье в рублях будут снижаться на 10—15% в год.