Проведение конкурсов по отбору инвесторов для калужского Газэнергобанка и саратовского банка «Экспресс-Волга» из группы «Лайф», а также для уфимского Социнвестбанка позволило сэкономить по ним предоставляемую финансовую помощь на общую сумму 7,75 млрд рублей. Такая цифра приводится в комментарии заместителя председателя Банка России Михаила Сухова на тему финансового оздоровления ряда кредитных организаций.
Как уточняется, на финансовое оздоровление Газэнергобанка (его инвестором, как было официально объявлено накануне, выбран СКБ-Банк) для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью его активов и балансовой величиной обязательств будет предоставлено 23 млрд рублей, «Экспресс-Волги» (инвестором выбран Совкомбанк) — 49,85 млрд. Ранее близкие цифры называло Агентство по страхованию вкладов. Сухов уточняет, что средства на эти цели выделаются сроком на десять лет по ставке 0,5% годовых.
На этих же условиях получит 7,1 млрд рублей Социнвестбанк, санацией которого займется «Российский Капитал». Помимо этого Социнвестбанку будет предоставлено 0,5 млрд рублей на шесть лет по ставке 6% на финансирование ликвидности при докапитализации банка.
Комментируя финансовое оздоровление аффилированных друг с другом Инвестторгбанка и нижегородского Вокбанка, Сухов еще раз заверил, что им «будут предоставлены средства для оперативного решения проблем, связанных с платежеспособностью и восстановлением ликвидности, для исполнения обязательств перед клиентами». При возникновении необходимости «Российский Капитал» для Инвестторгбанка (накануне было решено, что первый начнет санацию второго, а далее будет выбран инвестор) или временная администрация Вокбанка смогут обратиться в АСВ за средствами, которое будут предоставлены за счет кредита Банка России.
«Клиенты банков — как физические, так и юридические лица — уже в ближайшее время восстановят доступ к своим средствам на счетах, включая банковские карты», — пообещал Сухов.
Что касается инвесторов, которые должны быть отобраны Агентством по страхованию вкладов для окончательного восстановления деятельности названных банков, то ЦБ, по словам Сухова, рассчитывает на участие в данных конкурсах «Российского Капитала» «или иных финансовых институтов, которые смогут продолжить восстановление работы банков на постоянной основе, если предложат наилучшие условия».В ближайшее время агентство, по словам зампреда ЦБ, также проведет конкурсный отбор инвесторов для продолжения финансового оздоровления самарского банка «Солидарность» и екатеринбургского ВУЗ-Банка (оба входили в «Лайф», причем первый — в рамках санации, которую проводил опорный для группы Пробизнесбанк, в августе лишившийся лицензии). О конкретных параметрах и инвесторах для данных банков будет объявлено после завершения конкурсного отбора, отметил Сухов.