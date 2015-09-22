Проведение конкурсов по отбору инвесторов для калужского Газэнергобанка и саратовского банка «Экспресс-Волга» из группы «Лайф», а также для уфимского Социнвестбанка позволило сэкономить по ним предоставляемую финансовую помощь на общую сумму 7,75 млрд рублей. Такая цифра приводится в комментарии заместителя председателя Банка России Михаила Сухова на тему финансового оздоровления ряда кредитных организаций.

Как уточняется, на финансовое оздоровление Газэнергобанка (его инвестором, как было официально объявлено накануне, выбран СКБ-Банк) для покрытия дисбаланса между справедливой стоимостью его активов и балансовой величиной обязательств будет предоставлено 23 млрд рублей, «Экспресс-Волги» (инвестором выбран Совкомбанк) — 49,85 млрд. Ранее близкие цифры называло Агентство по страхованию вкладов. Сухов уточняет, что средства на эти цели выделаются сроком на десять лет по ставке 0,5% годовых.

На этих же условиях получит 7,1 млрд рублей Социнвестбанк, санацией которого займется «Российский Капитал» . Помимо этого Социнвестбанку будет предоставлено 0,5 млрд рублей на шесть лет по ставке 6% на финансирование ликвидности при докапитализации банка.

Комментируя финансовое оздоровление аффилированных друг с другом Инвестторгбанка и нижегородского Вокбанка, Сухов еще раз заверил, что им «будут предоставлены средства для оперативного решения проблем, связанных с платежеспособностью и восстановлением ликвидности, для исполнения обязательств перед клиентами». При возникновении необходимости «Российский Капитал» для Инвестторгбанка (накануне было решено, что первый начнет санацию второго, а далее будет выбран инвестор) или временная администрация Вокбанка смогут обратиться в АСВ за средствами, которое будут предоставлены за счет кредита Банка России.

«Клиенты банков — как физические, так и юридические лица — уже в ближайшее время восстановят доступ к своим средствам на счетах, включая банковские карты», — пообещал Сухов.

Что касается инвесторов, которые должны быть отобраны Агентством по страхованию вкладов для окончательного восстановления деятельности названных банков, то ЦБ, по словам Сухова, рассчитывает на участие в данных конкурсах «Российского Капитала» «или иных финансовых институтов, которые смогут продолжить восстановление работы банков на постоянной основе, если предложат наилучшие условия».