Выплата страхового возмещения вкладчикам лишившихся лицензий банков происходит за счет банков-агентов, поскольку фонд Агентства по страхованию вкладов (АСВ) стал отрицательным, пишут «Ведомости».

Последний раз АСВ раскрывало данные о размере страхового фонда на 1 июля — тогда в фонде было 30,9 млрд рублей. Скорее всего, отмечает издание, с тех пор размер фонда стал отрицательным — примерно 64,7 млрд рублей. С 1 июля по 1 сентября АСВ заплатило пострадавшим вкладчикам 95,6 млрд рублей. Поступления в фонд за этот период АСВ пока не раскрыло. В I квартале банки перечислили в фонд 26,9 млрд рублей, во II квартале — 27,1 млрд, следует из отчетов госкорпорации. Если предположить, что в среднем в квартал фонд пополняется на 27 млрд рублей, то к сентябрю его размер мог составлять минус 37,7 млрд, отмечает издание.

Тем не менее выплаты вкладчикам продолжаются. На прошлой неделе АСВ объявило о начале выплат более 3,2 млрд рублей вкладчикам банка «Адмиралтейский». Конкурс выиграл ВТБ 24. Банки выплачивают страховки пострадавшим вкладчикам из своих средств, а АСВ затем компенсирует им эту сумму, сказал изданию главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Утвержденные советом директоров АСВ правила выплат отводят агентству не менее трех месяцев.

Впрочем, экономический смысл проведения выплат становится все менее очевидным, отмечает сотрудник крупного банка: раньше банки стремились выигрывать конкурсы — боролись за клиентов, которые, получив страховку, могут оставить ее на депозите в банке, но теперь доля вкладчиков, не забирающих деньги, стремительно падает.

Как сообщалось, АСВ намерено перейти на финансирование выплат страхового возмещения за счет кредитов Центробанка, если размер фонда обязательного страхования вкладов опустится ниже 40 млрд рублей. В июне совет директоров госкорпорации одобрил обращение к регулятору за кредитом до 110 млрд рублей сроком на пять лет. АСВ будет использовать эти средства по мере необходимости начиная с октября, сказал представитель АСВ «Интерфаксу».



