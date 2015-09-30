Правительство продлило мораторий на накопительные пенсионные взносы на 2016 год, пишут «Ведомости». Мораторий традиционно касается одного года. По расчетам Минфина, в следующем году замораживание даст бюджету 344 млрд рублей. На что именно направят сэкономленное, решится в ближайшее время. Но только не на индексацию и не на социальные расходы, заверили издание двое чиновников.

О решении продлить мораторий премьер Дмитрий Медведев сообщил в понедельник главам думских комитетов от «Единой России», сообщили газете четыре федеральных чиновника. Участник встречи с Медведевым сказал, что премьер не докладывал о замораживании взносов. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сказала лишь, что «обсуждаются различные варианты, решение будет закреплено в проекте бюджета, который 8 октября вносится в правительство».

Дыру, которую надо заткнуть, Минфин оценивает в 576 млрд рублей — на столько, по его расчетам, необходимо сократить расходы (либо найти дополнительные доходы) в бюджете-2016, чтобы уложиться в дефицит в 3% ВВП (иначе в 2017–2018 годах предстоит резкий секвестр и исчерпание резервов). Замораживание накопительных взносов, рассчитал Минфин, в 2016 году даст бюджету 344 млрд рублей (в 2017-м — 412 млрд, в 2018-м — 471 млрд) за счет сокращения трансферта Пенсионному фонду (ПФР).

Новая заморозка стала бы «не очень хорошим решением», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина: «Это будет означать, что мы ради решения краткосрочных проблем, затыкания дыр жертвуем долгосрочной перспективой, потому что накопительная часть пенсии создает долгосрочную устойчивость всей пенсионной системы».

«Эти 300 миллиардов рублей — одноразовые», — раскритиковал во вторник бывший министр финансов Алексей Кудрин продление моратория, назвав его «почти предрешенным». Почти 50% из 1,7 трлн рублей средств НПФ вложены в корпоративные облигации и акции (по данным ЦБ на 1 августа), мораторий ухудшит ситуацию с фондированием компаний. Только в этом году в экономику направлены почти 200 млрд рублей накоплений, заморозка не позволит продолжить эти инвестиции, пишет премьеру Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) с просьбой не продлевать мораторий: «Это очевидный вред для государства и граждан».

Ситуация для компаний, которые хотели брать займы для своего развития, заметно ухудшится, при этом и доходы населения продолжат падать — скорее всего, возможности индексировать пенсии на уровень инфляции у бюджета не будет ближайшие три года, считает Кудрин: «Мы попали в цугцванг, когда каждый шаг ухудшает ситуацию».

Накопительную пенсию выбрали 28 млн граждан, планируя свое будущее, напоминает НАПФ: «Ежегодно изменять эти правила, «замораживая» сознательный выбор людей, значит подвергать серьезным испытаниям всю правовую конструкцию нашего государства».



Впервые накопительные пенсионные взносы были заморожены в 2014 году — они пошли на выплаты текущих пенсий, сэкономив бюджету часть трансферта ПФР. Экономия отправилась в бюджетный антикризисный резерв, предназначавшийся для поддержки экономики и рынка труда. Мораторий на накопления в 2014 году правительство объявляло разовой мерой — на год, необходимый для реорганизации негосударственных пенсионных фондов. Однако затем мораторий был продлен еще на 2015 год.