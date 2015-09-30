Агентство по страхованию вкладов намерено вернуть средства, потраченные на финансовое оздоровление банка «Солидарность». Для этого АСВ может подать иск о банкротстве компании «Лайф Факторинг», входившей в ФГ «Лайф», пишут «Ведомости».

Санацию самарского банка «Солидарность» ЦБ объявил в феврале 2014 года, тогда компания «Аливикт» (через Alivikt Holdings Limited она владела 52,95% акций лишенного лицензии Пробизнесбанка) получила кредит на финансовое оздоровление банка в размере 2,2 млрд рублей. «Лайф Факторинг» поручилась за «Аливикт», рассказал газете человек, близкий к компании, и один из финансистов, работавших с компанией. Конечными бенефициарами Alivikt Holdings Limited на тот момент были Александр Железняк, Сергей Леонтьев и Эльдар Бикмаев. Деньги были выданы на льготных условиях (6% годовых), но возвратными (до 2018 года).

В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия договора между АСВ и «Лайф Факторингом». Чтобы гарантировать обязательства «Аливикт» перед АСВ, «Лайф Факторинг» передал госкорпорации в залог права требования к клиентам компании или должникам по договорам факторинга, следует из документа. На момент заключения договора общий размер прав требований составлял чуть более 3 млрд рублей, залоговая стоимость прав требования оценена в 1,8 млрд рублей. Взыскать залоги АСВ согласно договору может в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязанностей.

В середине сентября в АСВ проходило совещание, на котором было решено взыскивать эти средства через суд. Из договора между АСВ и «Лайф Факторингом» следует, что взыскать 2 млрд рублей агентство может и во внесудебном порядке.

Решение делать это через суд было принято стратегически, знает один из собеседников «Ведомостей», иначе возмутятся другие кредиторы. У «Лайф Факторинга» были кредиторы-физлица, которым компания перестала платить, любой из них может потребовать введения процедуры, и, возможно, АСВ хочет их опередить, говорит другой собеседник издания. На них приходилось примерно 600 млн рублей обязательств компании «Лайф Факторинг», при прежнем руководстве выплачено около 300 млн рублей, по оставшейся части компания не платит, знает близкий к ней человек.

Если есть другие кредиторы, которым компания не платит, то взыскивать залог во внесудебном порядке неудобно, говорит партнер Tertychny Law Иван Тертычный, остальные могут обратиться в суд и, если он сочтет, что требования АСВ были удовлетворены преимущественно, придется вернуть средства. АСВ, скорее всего, получит средства обратно, ожидает он, но на это уйдет больше времени.