Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, многие граждане продолжают планировать поездки за рубеж и путешествовать. В связи с этим портал Банки.ру решил исследовать предложения банков Москвы по выпуску рублевых кобрендовых «золотых» кредитных карт платежных систем Visa и MasterCard с возможностью начисления бонусных миль за покупки. Накопленные мили дают возможность держателю карты приобрести авиабилеты у авиаперевозчиков со скидками, а также повысить класс обслуживания.

«Золотые» карты были выбраны неслучайно. По стоимости годового обслуживания они ненамного дороже «классических», но позволяют получить кредит на более выгодных условиях – как правило, годовые ставки по ним ниже, а сумма кредитного лимита – больше. К тому же мили по «золотым» картам копятся быстрее, так как начисляются они по повышенным коэффициентам.

Предложения банков при составлении рейтинга были ранжированы по наименьшей процентной ставке, действующей по истечении льготного периода кредитования. Если продукт банка предусматривает некий диапазон ставок, а факторы, влияющие на величину итоговой ставки, неизвестны, мы принимали к рассмотрению верхнюю границу диапазона, то есть максимально возможную ставку по кредиту.

Таким образом, первое место заняла «Карта мира Золотая» ВТБ 24 со ставкой 26% годовых. В карточной линейке банка представлены аналогичные карты «Якутия Gold» с начислением одного бонусного балла за каждые потраченные 40 рублей, которые впоследствии можно обменивать на перелет любым регулярным рейсом АК «Якутия», и «Трансаэро Золотая» с начислением одного бонусного балла за каждые потраченные 100 рублей, обменивать которые можно на премиальные билеты АК «Трансаэро». «Карта мира Золотая» была выбрана нами, так как позволяет пользоваться услугами сразу нескольких авиаперевозчиков.

Второе место заняла карта S7 Priority Visa Gold ЮниКредит Банка с процентной ставкой 28,9% годовых.

По всем карточным продуктам, попавшим в топ-10, предусмотрен льготный период кредитования длительностью 50–60 дней.

По всем картам возможно использование собственных средств.

Все карты оснащены микропроцессором и функцией 3D-Secure. По карте «Аэрофлот Премиум» Ситибанка (5-е место) возможна бесконтактная оплата проезда в метро и наземном городском транспорте Москвы (ГУП «Мосгортранс»).

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 29 сентября 2015 года.