В сентябре произошло незначительное увеличение индекса Банки.ру по вкладам в рублях, по депозитам в иностранной валюте показатель продолжил снижаться. Так, средняя максимальная ставка по годовым рублевым вкладам в российских банках увеличилась за отчетный период на 0,01 процентного пункта и на 1 октября составила 11,17%. Индекс Банки.ру по вкладам в долларах опустился на 0,06 п. п. до 3,21%, в евро — на 0,09 п. п. до 2,89%.

Верхняя граница ставок по рублевым депозитам на сумму до 300 тыс. рублей сроком на год достигает 13,8% (на 1 сентября находилась на уровне 13,9%), по депозитам в долларах и евро на сумму до 5 тыс. долларов и евро — 6% и 5% соответственно (ранее — 5,5% и 5%).

«В сентябре банки не столь интенсивно меняли ставки по вкладам, как ранее. За прошедший месяц только порядка 90 банков снизили доходность вкладов, 33 увеличили, 15 произвели разнонаправленные изменения ставок. Тенденция к снижению ставок по вкладам в инвалюте сохранилась. Говорить о том, что ставки по рублевым вкладам продолжат расти, рано. Скорее, рынок замер в ожидании дальнейшего решения Центробанка по ключевой ставке, которое будет принято 30 октября. Напомню, что на последнем заседании регулятор оставил ее без изменения», — отмечает руководитель отдела анализа банковских услуг портала Банки.ру Юлия Косецкая.

Индекс представляет собой средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях, долларах и евро в банках РФ. Для расчета показателя мы выбрали самый популярный вариант депозита: на сумму до 300 тыс. рублей, 5 тыс. долларов, 5 тыс. евро сроком на один год. Данный индекс демонстрирует динамику доходности однолетних вкладов с доступной суммой первоначального взноса в российских банках и служит для клиентов кредитных организаций ориентиром по управлению личными финансами.