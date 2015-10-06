В Москве задержаны подозреваемые в крупномасштабной незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте столичной полиции.

«В УЭБиПК ГУ МВД России по Москве поступила информация в отношении организованной группы лиц, осуществляющих незаконную банковскую деятельность на территории столицы и иных регионов России. Сотрудниками полиции установлено, что в период с 2011 года по май 2015 года подозреваемые осуществляли незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты и данные расчетных счетов более чем 150 фиктивных организаций», — рассказала официальный представитель МВД Росcии Елена Алексеева.

В результате проведенных группой незаконных финансовых операций из легального оборота в теневой сектор экономики было выведено более 50 млрд рублей и извлечен незаконный доход в сумме свыше 1 млрд.

Незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств фигуранты вели в различных регионах РФ, в том числе в Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. Доставка денежных средств в Москву осуществлялась авиационным транспортом, дальнейшая незаконная инкассация проводилась на бронированном автотранспорте, уточняют в полиции. По данным правоохранителей, ежедневно группой осуществлялась выдача более чем 150 млн наличных рублей.

«29 сентября сотрудниками УЭБиПК, ГСУ ГУ МВД России по Москве при силовом сопровождении сотрудников ОМОН ГУ МВД России по Москве было проведено 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах, в ходе которых обнаружены и изъяты более 20 печатей фиктивных организаций, более 40 электронных носителей информации, содержащих сведения о незаконной деятельности, первичная финансово-хозяйственная документация, денежные средства в сумме более 154 млн рублей», — сообщили правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). В результате оперативно-разыскных мероприятий в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ задержан организатор межрегиональной группы.

