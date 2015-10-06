Разрыв между активами и обязательствами банка оказался еще больше, чем предполагалось

Арбитражный суд Москвы признал банкротом банк «Российский Кредит» по иску Центробанка, сообщило РИА Новости из суда.

В отношении кредитной организации открыто конкурсное производство сроком на один год, конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Напомним, Банк России отозвал лицензию у «Российского Кредита» 24 июля этого года, указав на его высокорискованную кредитную политику, недостоверную отчетность и несоблюдение ограничений на осуществление отдельных операций. Одновременно с «Российским Кредитом» Центральный банк лишил лицензий М Банк и АМБ Банк, а 27 июля — банк «Тульский Промышленник». Все четыре кредитные организации входили в группу Анатолия Мотылева. В последующие дни ЦБ аннулировал лицензии у семи негосударственных пенсионных фондов, аффилированных с Мотылевым.

В начале сентября ЦБ обнародовал результаты проверки качества активов четырех банков группы Мотылева, которая показала, что традиционный банковский бизнес там практически отсутствовал . «Банк России установил, что проводимые внутри группы банков и связанных с их руководством и собственниками компаний операции осуществлялись с целью скрытия от надзорного органа информации о реальном финансовом положении банков и негосударственных пенсионных фондов группы, а также о проведенных операциях по выводу активов», — отмечал регулятор.

ЦБ тогда указывал, что обязательства банковской группы Анатолия Мотылева в размере 210,5 млрд рублей почти в два раза превышают реальную стоимость активов этих банков (109,9 млрд). Отдельно в «Российском Кредите» ЦБ оценивал отрицательную разницу между активами и обязательствами в 75,7 млрд рублей.

Между тем в ходе судебных слушаний во вторник выяснилось, что оценка регулятором «дыры» в балансе «Российского Кредита» повышена: по данным информационных агентств, представитель ЦБ сообщил в суде, что обязательства банка превышают его активы на 111 млрд рублей. Как уточняется, по результатам обследования временная администрация выявила, что активы банка составляют более 39 млрд рублей, а обязательства — более 150 млрд.