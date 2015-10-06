Курс евро в ходе торгов на Московской бирже во вторник упал на 72 копейки, до 71,69 рубля. Он опустился ниже отметки в 72 рубля впервые с конца лета. Курс доллара снизился на 85 копеек, до 63,9 рубля.



При этом стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше 50 долларов за баррель (на 16:50 мск за баррель предлагали 50,57 доллара).

Цены на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке росли на 0,91%, до 46,68 доллара за баррель.

«Цены на нефть сегодня оптимистично отреагировали сразу на несколько обстоятельств. Во-первых, сообщается, что Управление по энергетической информации Минэнерго США сегодня повысило прогноз по мировому спросу на нефть. По оценкам ведомства, в этом году потребление вырастет до 9,25 млн баррелей в день от 9,22 млн ранее. В 2016-м году спрос может составить 8,86 млн баррелей в день против предварительно оцениваемых 8,82 млн, — говорит директор департамента аналитики «Альфа-Форекс» Андрей Диргин. — Во-вторых, в цены продолжает закладываться факт сокращения числа активных буровых платформ в США. На прошлой неделе их количество сократилось сразу на 26 единиц. В пятницу это не позволило котировкам Brent пробить отметку 50 долларов, но сейчас сил может оказаться достаточно».

Сегодня вечером будет опубликован отчет по запасам нефти в США от API, продолжает Диргин. Если статистика выйдет позитивной, и запасы продемонстрируют сокращение, это станет еще одним поводом для роста цен на «черное золото. Это обеспечит российский фондовый рынок новым источником оптимизма.