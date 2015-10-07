Отзыв лицензии у Объединенного Национального Банка — «это месть главы Центробанка», заявил в интервью «Известиям» президент и акционер ОНБ Андрей Разин, известный как продюсер группы «Ласковый май» и экс-депутат.

Как писал портал Банки.ру, Центробанк лишил лицензии ОНБ 6 октября. В сообщении регулятора отмечалось, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.



«Это месть главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которая без причин и без каких-то имеющихся доказательств, просто своим волевым решением обязала отозвать лицензию у нашего банка», — сказал Разин. По мнению продюсера и банкира, Набиуллину не устраивала его победа в противостоянии, по его словам, незаконным наездам на банк. «У нас была своя платежная система (видимо, имеется в виду система денежных переводов. — Прим. «Известий»). Но ее развитие не понравилось иностранным платежным системам. Все решения судов мы выиграли», — пояснил собеседник издания.

Как утверждает Разин, причиной отзыва лицензии у ОНБ стало ранее выигранное им в суде дело. После отзыва в 2014 году лицензии у ростовского банка «Донинвест», где он работал, ЦБ внес Разина в список людей, которые не имеют права заниматься банковской деятельностью. Однако Разин в суде опротестовал это решение. И суд, по словам банкира, обязал ЦБ вычеркнуть его из этого списка.

«Я создал судебный прецедент. Они уже были готовы объявить, что будут лишать банкиров права занимать посты пожизненно, а тут я. Тут мой прецедент, который говорит, что ЦБ незаконно вносит в список людей. Это была последняя капля. В результате этого выигрыша им пришлось идти в Думу и лоббировать принятие закона, который позволит ЦБ пожизненно лишать банкиров права занимать посты», — рассказал президент ОНБ.

По его словам, банк с июля был заблокирован (не мог принимать вклады. — Прим. ред.), тогда они подали в суд, который поддержал истца. «Суд указал, что они неправы. Поэтому сегодня мы видим чисто женский характер решения, эмоциональность. Разве можно проиграть Разину три суда подряд?» — говорит банкир.



«Я вчера (в понедельник. — Прим. ред.) получил бумагу из ЦБ, что меня вычеркнули из списка неблагонадежных. А в шесть часов уже собрали комиссию, которая в итоге лишила нас лицензии. Как можно рассматривать вопрос без результатов проверки? Теперь в суде они должны будут доказать, на основании чего они отозвали лицензию. Так что это личный конфликт Набиуллиной и Разина», — говорит собеседник издания.

Разин заявил, что намерен обратиться в суд с иском о незаконных действиях ЦБ и незаконном отзыве лицензии.