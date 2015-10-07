Банковские ипотечные кредиты на загородную недвижимость предоставляются на покупку как жилой недвижимости с правом последующей регистрации заемщика по месту приобретаемого объекта, так и нежилой, т. е. дачных и садовых домов. Как правило, последние кредитуются в меньшей степени и не пользуются широким спросом, так как в первую очередь заемщик решает вопрос с помощью заемных средств приобретения основной недвижимости. Именно загородный дом или коттедж станет для нас объектом исследования.

Около года назад портал Банки.ру уже проводил исследование ипотечных кредитов на покупку жилого загородного дома / коттеджа с землей на вторичном рынке недвижимости под залог приобретаемого жилья в банках, зарегистрированных в Москве. Сейчас мы решили посмотреть, как изменился рынок за прошедшее время.

Цены на подмосковную загородную недвижимость рознятся и зависят от множества факторов: удаленности от Москвы, близлежащей инфраструктуры, размера и благоустройства участка, площади самого дома, качества строительства объекта, наличия коммуникаций. С учетом всех этих факторов средняя по Московской области стоимость дома / коттеджа с земельным участком составляет 6 млн рублей. От нее мы и будем отталкиваться в ходе исследования.

Для рассмотрения мы взяли ипотечные программы банков, предусматривающие кредитование сроком на 25 лет и внесением минимального взноса 30% оценочной стоимости жилья, т. е. 1,8 млн рублей. Сумма кредита таким образом составит 4,2 млн рублей. Программы на покупку домов в конкретных поселках нами не учитывались.

Итак, первое место в рейтинге занимает программа «Приобретение готового жилья» Сбербанка с процентной ставкой 14,25% годовых. Второе место занимает программа со ставкой 14,5% годовых — «Загородный дом» банка «Возрождение».

При оформлении ипотечного кредита следует обратить свое внимание на расходы по сделке, которыми могут быть: независимая оценка стоимости недвижимости, комиссии за выдачу, расчет с продавцом (аренда банковского сейфа, безналичный перевод на счет в другой банк), стоимость страхования. Заемщик может отказаться от оформления договора личного и/или титульного страхования, в таком случае процентная ставка увеличится на 1,5—3,5 процентного пункта, но страхование недвижимости является обязательным.

Условиями всех ипотечных кредитов из топ-8 не предусмотрены комиссии за рассмотрение заявки, выдачу кредита, перевод на текущий счет внутри банка, а также за обслуживание кредита.

В качестве справочной информации в таблице приведен приблизительный размер ежемесячного аннуитетного платежа. Для более точных расчетов следует обращаться непосредственно в банк.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков на 5 октября 2015 года.