Объем прямых инвестиций из России за границу в первом полугодии 2015 года в 2,4 раза превысил размер вложений иностранцев в РФ, свидетельствует данные Центробанка.

Россия в январе – июне текущего года инвестировала за рубеж 10,25 млрд долларов, в то же время иностранные инвесторы вложили в РФ всего 4,34 млрд долларов. При этом чистый отток инвестиций из российского банковского сектора в первом полугодии составил 504 млн долларов, из которых 62 млн долларов приходятся на вложения в капитал отечественных кредитных организаций.

Инвесторы из РФ со своей стороны сократили свои чистые вложения в иностранные банки на 1,04 млрд рублей (включая реинвестирование доходов, участие в капитале и вложения в долговые инструменты), однако Россия инвестировала в капиталы заграничных банков по итогам января – июня 1,75 млрд долларов.

Наибольший объем иностранных инвестиций в Россию пришелся в первом полугодии на участие в капитале нефинансовых организаций и составил 13,45 млрд долларов. В то же время наибольший интерес для инвесторов из РФ за указанный период представляли долговые инструменты нефинансовых компаний: в них было вложено чуть более 31,1 млрд долларов.

В целом же прямые инвестиции РФ за первое полугодие текущего года почти на 2 млрд долларов превысили аналогичный показатель 2014 года и составили 5,9 млрд долларов.