Продолжающееся укрепления рубля существенно повышает вероятность снижения ключевой ставки ЦБ с текущих 11% в ходе заседания совета директоров 30 октября. Об этом заявляют экономисты, опрошенные порталом Банки.ру.

Курс доллара расчетами «завтра» в ходе валютных торгов на Московской бирже по состоянию на 11:15 мск среды опустился ниже 63 рублей, а за вторник американская валюта потеряла к рублю более чем 2% стоимости. Кроме того, цена барреля нефти марки Brent вчера впервые с конца августа превысила отметку в 50 долларов, подорожав относительно пятничного минимума на 12%.

Аналитики Sberbank CIB считают, что такая динамика курса рубля и стоимости нефти повышает вероятность того, что ЦБ в ходе следующего заседания, намеченного на 30 октября, понизит ставку с текущих 11%. С ними соглашается профессор кафедры мировой экономики Дипломатической академии МИД РФ Ярослав Лисоволик: по мере повышения цен на нефть и роста курса рубля повышается вероятность смягчения монетарной политики Центробанка. «Учитывая нынешний макроэкономический фон, который характеризуется серьезным спадом, пересмотром прогнозов по росту ВВП России в сторону понижения и со стороны МВФ, и со стороны Минэкономразвития, общий курс ЦБ на снижение ставок продолжится», — рассуждает Лисоволик.

Экономист полагает, что у российского регулятора увеличивается пространство для маневра в денежно-кредитной политике по мере роста цены на нефть и укрепления рубля к доллару. Между тем Лисоволик отмечает сохраняющиеся глобальные экономические риски, в том числе связанные с возможным повышением учетной ставки ФРС США, ухудшением ситуации в развивающихся странах, что делает пространство для монетарного маневра ЦБ ограниченным, даже несмотря на улучшение динамики цен на нефть и стоимости рубля.

«До 30 октября еще достаточно много времени, поэтому если тенденция на укрепление рубля продолжится или будет усиливаться и доллар преодолеет отметку в 60 рублей, то, я думаю, что вероятность снижения ключевой ставки будет достаточно значительной», — заключает эксперт.

Главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский также не исключает решения ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики уже в нынешнем месяце. «Мы в целом ждем, что ЦБ возобновит снижение ключевой ставки. В принципе причиной паузы в снижении ключевой ставки в этом году стали именно волатильность на нефтяных рынках и резкое ослабление рубля. Учитывая, что влияние этого фактора по крайней мере временно уменьшается, то вероятность снижения ключевой ставки уже в октябре вырастает», — сказал он.

Осаковский заявил, что Bank of America ожидает от ЦБ снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов до конца текущего года и продолжит политику смягчения в 2016-м.