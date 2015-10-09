По состоянию на 1 октября 2015 года средняя ставка по кредитным картам в зависимости от вида карт отличается в пределах 2,46% годовых

Портал Банки.ру сравнил изменение средних процентных ставок по кредитным картам в рублях за последние три месяца.

В исследовании были проанализированы данные по кредитным картам всех банков, представленных на сайте Банки.ру, чуть более 100 банков, порядка 500 предложений кредитных карт по состоянию на 1 августа, 1 сентября и 1 октября 2015 года.

В категорию «бонусная» были отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым начисляются баллы по программам лояльности. В категорию «с функцией cash-back» отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым часть оплаченной суммы возвращается обратно на счет держателя карты. В категорию «классические» попали кредитные карты без каких-либо опций.

В категорию «standart» вошли карты Visa Classic, MasterCard Standart и American Express. В категорию «gold» вошли карты Visa Gold, MasterCard Gold, American Express Gold. В категорию «premium» вошли карты всех категорий выше Gold.

По состоянию на 1 октября 2015 года средняя ставка по кредитным картам в зависимости от вида карт отличается в пределах 2,46% годовых, в зависимости от категории карт ― в пределах 1,31%. В течение последних трех месяцев заметна общая тенденция к снижению средних ставок по кредитным картам, которая в сентябре несколько замедлилась.

Исследование можно посмотреть здесь: https://www.banki.ru/news/research/?id=8357461