При оформлении ипотеки заемщики, помимо платежей по кредиту, получают дополнительную финансовую нагрузку, связанную с необходимостью осуществлять страхование. Несмотря на то что в законодательстве при оформлении ипотечного кредита предусмотрен только один вид обязательного страхования (страхование объекта залога), многие банки предлагают такие условия, что с целью минимизации расходов по кредиту требуется оформлять дополнительные виды страхования, такие как страхование жизни и здоровья и страхование от утраты права собственности.

Портал Банки.ру исследовал требования банков к ипотечному страхованию и ценовые предложения страховых компаний в рамках этих требований с целью определить, в каком банке на заемщика будет возложены наибольшая финансовая нагрузка, от каких рисков требуется защита и насколько связаны требуемые риски с устанавливаемыми страховыми тарифами.

Исследование проводилось по пяти банкам, лидирующим по количеству выданных ипотечных кредитов, и страховщикам, аккредитованным при всех выбранных банках.

Данные исследования применимы как для новых заемщиков, так и для тех, у кого ипотека действует и нужно продлевать договор страхования на очередной срок.