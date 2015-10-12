Столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича, который находится за пределами РФ. Его обвиняют в присвоении денег «Сенатора» и его преднамеренном банкротстве, пишет «Коммерсант».

В конце сентября в Таганском суде Москвы было рассмотрено ходатайство следователей следственного управления УВД по Центральному административному округу Москвы о заочном аресте Рафановича. Как пояснила представитель суда Ксения Ляпина, ходатайство было удовлетворено и до сих пор не обжаловано. Между тем это решение суда стало основанием для объявления полицией Рафановича в международный розыск. Он заочно обвиняется в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст.160 УК РФ).

Все претензии следствия касаются работы Рафановича в банке «Сенатор», где он занимал должности президента и председателя правления. «Сенатор» был основан в 1996 году. А в октябре 2009 года ЦБ лишил его лицензии, так как в связи с потерей ликвидности банк не обеспечивал своевременного осуществления расчетов по счетам клиентов.

Как отмечает издание, банк пользовался большой популярностью среди представителей крупного бизнеса и эстрады. Причем известные люди продолжали нести деньги Рафановичу, даже когда стало очевидно, что его банк испытывает серьезные финансовые трудности. Некоторые из них давали деньги в долг известному банкиру в обмен на долговые расписки. Однако к тому времени в банке уже было введено конкурсное управление.

Как пояснили газете в Агентстве по страхованию вкладов, на 1 сентября 2015 года размер задолженности перед кредиторами «Сенатора» составлял более 826 млн рублей, размер выплат должникам в общей сложности равнялся более 84 млн рублей. Именно АСВ в свое время и стало инициатором уголовного преследования банкира. Еще в январе 2011 года его представители подавали заявления в правоохранительные органы, обвиняя Рафановича в преднамеренном банкротстве «Сенатора» и выводе из него активов. Нанесенный ущерб оценивался более чем в 1 млрд рублей. Однако уголовное дело СУ УВД ЦАО возбудило только в феврале прошлого года, заочно предъявив Рафановичу обвинение.

По данным издания, едва ли не единственным должником, которому удалось вернуть средства, стала Алла Пугачева. Как пояснила газете адвокат певицы Марина Мурашова, в свое время звезда дала в долг под расписку хорошо знакомому ей банкиру несколько миллионов долларов. «Мы много раз встречались с Рафановичем и пытались решить вопрос о возврате денег миром, но к соглашению прийти не удалось», — рассказала Мурашова. Она сообщила, что ей и ее клиентке пришлось обратиться в Дорогомиловский суд Москвы, где свой долг банкир признал частично.

При этом в заседаниях он пытался оспорить подлинность своей подписи на расписке. Тогда юристы Аллы Пугачевой написали заявление в УВД о мошеннических действиях Рафановича. «Нам четыре раза отказывали, и четыре раза прокуратура отменяла решения УВД», — пояснила Мурашова. По ее словам, в конце концов Алла Борисовна решила на это дело махнуть рукой, тем более что Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать с банкира всю сумму долга, арестовав в качестве обеспечительной меры и его имущество, и недвижимость его жены Натальи Любчевской (у супругов имелось несколько квартир в столице, дорогие участки в Подмосковье с коттеджем в поселке Грибово). В итоге его имущество ушло с молотка, а все деньги вернулись Алле Пугачевой, сообщает газета.