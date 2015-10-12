Сбербанк проводит акцию «Единая ставка» по ипотечной программе «Приобретение готового жилья». Данный кредит предназначен для приобретения квартиры на вторичном рынке, дома, коттеджа с землей, комнаты.

В рамках акции ставка составляет 13,95% годовых. Условия по указанной программе следующие: минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный срок кредитования — 30 лет.

«Процентная ставка — единая на весь срок кредитования вне зависимости от размера первоначального взноса и срока кредита. Надбавка составит 1 процентный пункт при отказе от личного страхования, а также 0,5 процентного пункта в случае получения кредита без подтверждения доходов. Акция «Единая ставка» начинает действовать с 12 октября и продлится до 31 декабря 2015 года. Будет ли она продлена после этой даты и изменятся ли вообще тарифы — пока неизвестно», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Крылова.

Условия и ставки указаны для открытого рынка, то есть для новых заемщиков кредитной организации, не относящихся к льготным категориям: зарплатным и корпоративным клиентам, заемщикам с положительной кредитной историей в данном банке, вкладчикам и т. п.



Акция не распространяется на специальное предложение для молодых семей, в котором предусмотрены сниженные ставки — от 12,5% годовых, отсутствует надбавка до регистрации ипотеки, а также для семей с детьми возможен первоначальный взнос от 15%.

