Бинбанк и Getin Holding не смогли согласовать сделку по CARCADE

Сделка по покупке группой Бинбанка лизинговой компании CARCADE (ООО «Каркаде») у польской финансовой группы Getin Holding сорвалась. Как пояснили в пресс-службе «Бина», «стороны не пришли к договоренности об окончательных условиях сделки».

Акционеры Бинбанка заключили соглашение о приобретении 100-процентной доли в уставном капитале лизинговой компании во второй половине августа, тогда предполагалось, что сделка будет закрыта в конце сентября — начале октября 2015 года года.

Сумма сделки оценивалась в пределах 3 млрд рублей в долларовом эквиваленте.

В июле Бинбанк приобрел 100% долей автофинансовой группы «Европлан», в том числе и одноименный банк. На данный момент сделка закрыта.