Бывший министр энергетики Казахстана и экс-глава совета директоров казахстанского БТА Банка Мухтар Аблязов будет экстрадирован в Россию. Соответствующее решение принял премьер-министр Франции Мануэль Вальс на основании решения суда, сообщил AFP адвокат Аблязова Питер Сахлас.

Как уточняет РБК, решение об экстрадиции Аблязова в Россию премьер подписал еще 17 сентября. Сам бизнесмен был уведомлен об этом решении на прошлой неделе, уточнил адвокат. По его словам, экс-банкир собирается оспорить это решение.

Выдачи Аблязова добивались Россия, Украина и Казахстан. Правоохранительные органы Казахстана обвиняют экс-банкира в создании организованной преступной группы, похитившей средства БТА Банка на сумму более 6 млрд долларов и легализовавшей доходы, добытые преступным путем. Российские власти обвиняют Аблязова в хищении 5 млрд долларов. Власти Украины обвиняют экс-банкира в хищении 400 млн долларов. У Франции нет договора об экстрадиции с Казахстаном, но есть с Россией и Украиной.

В начале марта 2015 года Кассационный суд Франции отклонил жалобу Аблязова на решение о его выдаче. Таким образом, решение об экстрадиции экс-банкира, принятое в январе 2014 года судом города Экс-ан-Прованс, стало окончательным. Не было ясности лишь в том, какой стране Аблязов будет выдан.

Аблязов покинул Казахстан в 2009 году, после того как БТА Банк был объявлен банкротом и национализирован. Сначала экс-банкир укрывался в Великобритании, где ему было предоставлено политическое убежище. В 2012 году Высокий суд Лондона назначил Аблязову наказание в виде тюремного заключения сроком на 22 месяца за проявленное неуважение к суду, но экс-банкир скрылся от английского правосудия.

Аблязов был арестован во Франции 31 июля 2013 года. Все обвинения экс-банкир отрицает.



Французские власти решили выдать банкира именно России, так как сумма ущерба, нанесенного в этой стране, больше, чем на Украине, отмечается в поступившем в Банки.ру комментарии юридической фирмы «Ильяшев и партнеры», которая на протяжении шести лет, с самого начала процесса, представляет интересы потерпевшего — казахстанского БТА Банка.

Как уточняется, в РФ Аблязов «предстанет перед судом за хищения, мошенничество и легализацию украденного», ему и его подельникам «грозит тюремный срок до десяти лет, а разворованные средства подлежат конфискации в пользу бюджета Российской Федерации».

«Мухтар Аблязов, являясь владельцем и топ-менеджером БТА Банка, присвоил крупные суммы, за счет денег вкладчиков финансировал личные проекты. Значительная часть средств была разворована и выведена через более чем 1 300 офшорных компаний», — указывают юристы.

Они напоминают, что английские суды ранее удовлетворили иски БТА против Аблязова и его подельников на сумму свыше 4 млрд долларов.

Продолжаются экстрадиционные процессы по выдаче ранее задержанных членов ОПГ Аблязова из Англии, Чехии и Литвы, добавляют юридические представители БТА Банка.