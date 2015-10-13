VII ежегодный инвестиционный форум «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» стартовал в Москве во вторник. Мероприятие будет проходить 13—14 октября 2015 года.

Форум традиционно привлекает инвесторов, партнеров группы ВТБ, иностранные и российские компании. Мероприятие считается одним из крупнейших событий в деловом сообществе.

Президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин выступит со вступительным словом, а в первой сессии «Обеспечение макроэкономической устойчивости, создание условий для экономического развития» примут участие министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов и представители крупнейших отечественных компаний.

Участие в форуме 13 октября примет президент России Владимир Путин. Глава государства выступит в качестве спикера на пленарной сессии «Построение долгосрочного сотрудничества, развитие возможностей для экономического роста».

В рамках форума планируется подписание различных соглашений, выступление представителей зарубежного и российского бизнеса, членов правительства РФ.

Портал Банки.ру выступает информационным партнером форума.

