Эксперты обсудят, есть ли у ипотеки будущее без господдержки

Банки.ру и Национальное рейтинговое агентство 20 октября проведут круглый стол на тему «Ипотека: есть ли жизнь без господдержки?».

Эта встреча продолжит серию совместных мероприятий Банки.ру и НРА под общим названием «Вся правда о банках». Цель проекта — создать площадку для обсуждения самых острых проблем банковского бизнеса.

Программа государственного субсидирования, запущенная в марте 2015 года, помогла частично реанимировать рынок ипотеки на первичное жилье. Тем не менее объем выдачи ипотечных кредитов сократился почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Недавно Минфин заявил, что не планирует продлевать госпрограмму, так как при условии дальнейшего снижения ключевой ставки субсидирование просто не понадобится. Так, ставки по ипотеке уже практически вернулись на докризисный уровень. Кроме того, больше половины банков — участников ипотечной госпрограммы не сумели выполнить необходимый норматив по объему ипотечного портфеля.

В ходе круглого стола «Ипотека: есть ли жизнь без господдержки?» эксперты обсудят следующие вопросы:

Каковы промежуточные итоги программы госсубсидирования ипотеки, оправдались ли ожидания?

Есть ли необходимость в продлении программы господдержки?

Нужно ли распространить ее действие на вторичное жилье и поможет ли это удержать цены на недвижимость на вторичном рынке?

Должно ли государство вмешиваться и защищать валютных ипотечников, которые рискуют оказаться в еще более сложной ситуации на фоне продолжающегося роста валютных курсов?

Участие в круглом столе подтвердили:

исполнительный директор — начальник отдела развития залогового кредитования Сбербанка Алексей Трубников;

вице-президент, начальник департамента ипотечного кредитования банка «Интеркоммерц» Татьяна Павлова;

директор по управлению регионами банка «ДельтаКредит» Ольга Бажутина;

руководитель отдела кредитования и партнерских программ ГК «Пионер» Артем Котловский;

вице-президент, начальник управления развития залоговых продуктов банка «Открытие» Анна Юдина;

руководитель по развитию сделок с недвижимостью Промсвязьбанка Елена Назаренко.

Модераторами круглого стола выступят главный редактор ИА «Банки.ру» Наталья Романова и генеральный директор НРА Виктор Четвериков.



К участию в дискуссии приглашаются представители банков, участники рынка недвижимости и профильные СМИ.

Вопросы спикерам можно присылать на адрес: pressa@banki.ru.

Круглый стол пройдет в московской гостинице «Метрополь» (Театральный пр-д, д. 2, зал «Брюсов»).

Регистрация участников — с 11:00, начало мероприятия — в 11:20.

Аккредитация:

— по e-mail: pressa@banki.ru;

— по телефону (495) 739-52-55, доб. 442.

