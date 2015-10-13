Оздоровлением Инвестторгбанка, на которое претендовали, по разным данным, шесть-семь банков, займется Транскапиталбанк. Он предложил государству лучшие условия за услуги по санации. Впрочем, результаты конкурса должен утвердить ЦБ, пишет «Коммерсант».

Сумму, в которую может обойтись оздоровление Инвестторгбанка, тоже еще предстоит утвердить: по данным издания, речь идет о порядка 30 млрд рублей (средств граждан у Инвестторгбанка на 1 сентября, по данным его российской отчетности, было на 56 млрд рублей). «Впрочем, цена оздоровления еще может быть скорректирована», — уточняют источники газеты.

По оценкам экспертов, пара Транскапиталбанк—Инвестторгбанк выглядит достаточно гармонично. Банки схожи по масштабу бизнеса и бизнес-моделям. «У Инвестторгбанка около 80% кредитного портфеля — это корпоративные кредиты, у Транскапиталбанка их доля тоже значительна — около 70%», — отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. В целом у Транскапиталбанка хороший запас по капиталу: норматив общей достаточности (Н1.0) равен 15,2% при минимуме 10%. 2014 год банк завершил с чистой прибылью 2,9 млрд рублей, за восемь месяцев этого года банк заработал почти 1 млрд рублей, продолжает Монастыршин.

Ситуация с качеством кредитов не так оптимистична. «Если в начале года банк показывал качество портфеля лучше рынка, то за восемь месяцев объем проблемной задолженности (просроченной более чем на один день) вырос на 65%, и на 1 сентября ее доля в портфеле достигла 8,2%», — указывает эксперт. Еще одним ослабляющим фактором является отсутствие у Транскапиталбанка опыта участия в проектах по оздоровлению. «Однако в текущей ситуации регулятор заинтересован в привлечении новых инвесторов, а не в очередной нагрузке проблемными активами уже известных санаторов. «ЦБ не хочет концентрации рисков на узкой группе банков, тем более после громкой истории Пробизнесбанка, когда сам банк-санатор оказался нездоровым», — говорит один из собеседников издания.

Напомним, временная администрация АСВ вошла в Инвестторгбанк 27 августа для оценки целесообразности его санации. Причиной таких действий стали существенные проблемы банка с ликвидностью: в течение семи дней кредитная организация не проводила клиентские платежи. С 21 сентября оздоровление Инвестторгбанка проводилось под контролем временного инвестора — дочернего банка АСВ «Российский Капитал» под руководством Михаила Кузовлева. Предполагалось, что его функция будет заключаться в промежуточной поддержке Инвестторгбанка до выбора окончательного санатора: в этом конкурсе «Российский Капитал» должен был участвовать наравне с другими претендентами. Сам Кузовлев заявлял, что «Российский Капитал» крайне заинтересован в санации этого актива. «Инвестторгбанк дает возможность «Российскому Капиталу» в случае, если мы выиграем конкурс, присутствовать во всех федеральных округах и городах-миллионниках, — отмечал Кузовлев в интервью «Интерфаксу». — Сегодня банк представлен не везде, а мы хотим сформировать инфраструктуру, чтобы подхватывать проблемные банки по всей стране».

Впрочем, такое масштабирование деятельности «Российского Капитала», претендующего на проведение всех крупных санаций, не находит одобрения в ЦБ, говорят собеседники издания. Представители Банка России ранее неоднократно указывали, что «Российский Капитал» не должен иметь преимуществ перед другими потенциальными рыночными санаторами.