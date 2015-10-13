ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Нота-Банка на три месяца

Центробанк назначил временную администрацию в Нота-Банке. Как сообщает пресс-служба регулятора, Банк России пошел на этот шаг в связи с неудовлетворением требований кредиторов по денежным обязательствам в сроки, «превышающие семь дней с момента наступления даты их удовлетворения, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 189.26 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Временная администрация вводится сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий исполнительных органов управления кредитной организации.

«Первоочередной задачей деятельности временной администрации является обеспечение сохранности и оценка качества активов Нота-Банка, перспектив восстановления ликвидности, а также проведение работы с кредиторами банка на предмет возможных форм их участия в преодолении проблем банка», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, Банк России принял решение о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов Нота-Банка на три месяца. По данным ЦБ, это решение необходимо для того, чтобы обеспечить равенство в защите прав всех кредиторов в условиях неплатежеспособности банка.

Введение моратория на удовлетворение требований кредиторов банка является страховым случаем.

«Банк России будет принимать решения относительно иных предусмотренных законодательством мер, продолжительности работы временной администрации и сроке действия моратория в отношении Нота-Банка с учетом мероприятий, осуществляемых его собственниками с участием кредиторов в целях финансового оздоровления банка», — сказали в пресс-службе.

В понедельник Нота-Банк был отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП).

Как сообщал портал Банки.ру, Нота-Банк ограничил операции по выдаче наличных средств с пластиковых карт, разрешив клиентам снимать не более 10 тыс. рублей в сутки. Пользователи портала также сообщают, что банк испытывает сложности с проведением платежей юридических лиц и выдачей вкладов физических лиц.

Между тем руководство Нота-Банка опровергло информацию об ограничениях выдачи наличных денежных средств. «Руководство банка опровергает информацию об ограничениях выдачи наличных средств, данные сложности возникли в связи с техническим сбоем», — заявили порталу Банки.ру в кредитной организации. «Технический сбой связан со сбоем в работе банка-спонсора»,— уточнили в Нота-Банке.

Информационно-аналитическая служба Банки.ру провела анализ структуры активов и пассивов кредитной организации и обратила внимание на то, что с января по сентябрь 2015 года объем нетто-активов банка сократился на 22%, или на 21,9 млрд рублей, составив на 1 сентября 2015-го 77,8 млрд.