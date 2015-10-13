Процесс консолидации банковского сектора в условиях кризиса можно расценивать как позитивную тенденцию, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».

«У нас 774 банка, из которых 200 составляют по активам 97% банковского сектора. Иными словами, 570 банков просто не нужны, они просто засоряют банковский сектор, являясь клиентурой АСВ и ЦБ. И я думаю, что этот процесс (консолидации. — Прим. ред.) обязательно должен идти», — сказал глава ВТБ.

Он отметил, что банковский бизнес требует серьезных инвестиций. «Банковский бизнес — это не булки выпекать. Это достаточно капиталоемкий бизнес, здесь нужны большие инвестиции и профессиональные кадры. Процесс консолидации будет идти, и это позитивный фактор», — подчеркнул Костин.

В свою очередь председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя заявление главы ВТБ, сказала, что политика ЦБ не направлена на сокращение количества банков. «Эффективная банковская система может быть с любым количеством банков, главное, чтобы эти банки были финансово устойчивы. Наша политика направлена не на снижение количества банков, а на выведение с рынка слабых игроков», — указала она.