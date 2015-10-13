ЦБ установил, что в Нота-Банке не осталось финансовых возможностей для осуществления упорядоченных выплат кредиторам, поэтому регулятор решил ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов на срок в три месяца. По словам зампреда ЦБ Михаила Сухова, данная мера была принята с целью «обеспечения равенства прав кредиторов».

Центробанк с 13 октября 2015 года назначил временную администрацию в Нота-Банк. Временная администрация при участии представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ) изучает информацию об операциях и сделках, проведенных прежними руководителями банка с отдельными юридическими или физическими лицами. Предполагается, что временная администрация может проработать в банке полгода – именно такой срок определен как предельный действующим законодательством РФ.

Так, Банк России может ввести временную администрацию в кредитную организацию по истечении семи дней ее неплатежеспособности, которые в случае с Нота-Банком наступили в понедельник, 12 октября. «В этот период временная администрация не имеет возможности исполнять какие-либо обязательства, и все кредиторы находятся в равных условиях с точки зрения своих прав и денежных требований в отношении к банку», — разъяснил зампред ЦБ.

Он также напомнил, что в рамках системы страхования вкладов решение о введении моратория является страховым случаем, поэтому в соответствии с законодательством не позднее 14 дней АСВ начнет осуществлять страховые выплаты.

«Банк России рассчитывает на то, что временная администрация будет работать гораздо меньше шести месяцев, — отметил Сухов. — В настоящее время сложно сказать, сколько времени потребуется для вынесения окончательного суждения о возможности финансового оздоровления банка на рыночных условиях. Мы рассчитываем это сделать в максимально короткие сроки».

АСВ со своей стороны занимается реестром обязательств перед вкладчиками для начала осуществления страховых выплат по депозитам через 14 дней со дня введения моратория. Иные функции, связанные с финансовым оздоровлением банка, АСВ не выполняет, уточнил Сухов.

«Мы надеемся внести определенность в отношении перспектив финансовых требований юридических лиц в минимально возможные сроки, исходя из необходимости проведения работы по оценке качества активов и перспектив их превращения в ликвидность», — добавил зампред ЦБ.

Агентство по страхованию вкладов разъяснило, как будут начисляться проценты по вкладам в Нота-Банке. Кроме того, в АСВ порталу Банки.ру сообщили, что такое сочетание — мораторий и выплата страхового возмещения одновременно — происходит впервые.